Вратарь Сафонов вместе с ПСЖ может выиграть Межконтинентальный кубок

Перед вылетом в Катар пресс-служба ПСЖ опубликовала общую фотографию команды. На ней не оказалось Сафонова, но присутствовал Шевалье. При этом россиянина можно заметить на видео, опубликованном пресс-службой и сделанном с того же ракурса. Позднее Сафонов написал в своем Telegram-канале, что его не убирали с фотографии, добавив, что просто решил спрятаться, чтобы не портить фотографию. Шевалье уже восстановился от повреждения и оказался на скамейке запасных в заключительном матче против «Метца» (3:2). Пока неизвестно, кому главный тренер парижской команды Луис Энрике доверит роль основного голкипера в предстоящей встрече.