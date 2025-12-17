Захарян провел 66 минут на поле в матче Кубка Испании по футболу

МАДРИД, 17 декабря. /ТАСС/. «Реал Сосьедад» со счетом 2:1 обыграл «Эльденсе» в матче 1/16 Кубка Испании по футболу.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями. Игрок получил желтую карточку и был заменен на 66-й минуте.
Соперник «Реал Сосьедад» по ⅛ финала турнира определится позднее. Команда является трехкратным обладателем Кубка Испании, последний раз клуб из Сан-Себастьяна выигрывал турнир в 2020 году.
«Эльденсе» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании, лучшим результатом клуба в турнире является выход в ⅛ финала в сезоне-1986/87.
Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона».