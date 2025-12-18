Матвей Сафонов установил два рекорда в Межконтинентальном кубке

Также Сафонов стал первым вратарем «Пари Сен-Жермен» в XXI веке, отразившим четыре пенальти в одной серии.
ПСЖ в серии пенальти обыграл в финале Межконтинентального кубка бразильский «Фламенго». Основное время закончилось со счетом 1:1, серия пенальти — 2:1.
Сафонов отразил четыре удара из пяти и был признан лучшим игроком матча.
Сафонов стал первым россиянином среди участников финала в истории Межконтинентального кубка и вторым среди обладателей этого трофея после Владимира Бута (дортмундская «Боруссия», 1997 год).
