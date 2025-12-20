«Реал Сосьедад» после выхода Захаряна упустил победу над «Леванте»

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Леванте» в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Валенсии завершилась со счетом 1:1. В составе «Реал Сосьедад» мяч забил Такэфуса Кубо (45+1), у «Леванте» отличился Адриан де ла Фуэнте (90+4).
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 70-й минуте.
«Реал Сосьедад» прервал серию из трех поражений в чемпионате Испании. Баскская команда, набрав 17 очков, занимает 15-ю позицию в турнирной таблице. «Леванте», проигравший до этого пять встреч подряд, с 10 баллами располагается на последней, 20-й строчке.
В следующем матче 4 января «Реал Сосьедад» примет мадридский «Атлетико», «Леванте» в этот же день встретится на выезде с «Севильей».
Альваро дель Мораль
Ион Ансотеги
Адриан де ла Фуэнте
90+4′
Такэфуса Кубо
45+1′
13
Мэтью Райан
23
Мануэль Санчес
84′
17
Виктор Гарсия
24
Карлос Альварес
4
Адриан де ла Фуэнте
75′
16
Кервин Арриага
72′
22
Джереми Толян
74′
3
Алан Маттурро
10
Андрес Пабло Мартинес
21′
67′
19
Карлос Эспи
9
Иван Ромеро
73′
82′
20
Ориоль Рей
2
Матиас Морено
74′
26
Карим Тунде
12
Унаи Венседор
53′
82′
18
Икер Лосада
1
Алекс Ремиро
6
Ариц Элустондо
17
Серхио Гомес
4
Хон Горротчатеги
51′
31
Хон Мартин
5
Игор Субельдия
37′
14
Такэфуса Кубо
90′
44
Ландер Астиасаран
11
Гонсалу Гедеш
70′
21
Арсен Захарян
10
Микель Ойярсабаль
90′
40
Аркаиц Марьескуррена
24
Лука Сучич
70′
23
Брайс Мендес
28
Пабло Марин
83′
18
Карлос Солер
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти