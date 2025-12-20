«Реал Сосьедад» после выхода Захаряна упустил победу над «Леванте»

«Реал Сосьедад» прервал серию из трех поражений в чемпионате Испании. Баскская команда, набрав 17 очков, занимает 15-ю позицию в турнирной таблице. «Леванте», проигравший до этого пять встреч подряд, с 10 баллами располагается на последней, 20-й строчке.