Алонсо о свисте в адрес Винисиуса: «Фанаты “Реала” имею право выражать свое мнение»

Бразилец был освистан, уходя на скамейку после замены на 83-й минуте. Форвард никак не отреагировал на действия фанатов.
«Болельщики, конечно же, суверенны и вправе выражать свое мнение. Сегодняшний матч был сложным из-за того, как мы к нему подходили, мы можем прибавить и понимаем это, но я ценю текущую форму команды. Теперь собираемся использовать эту паузу для отдыха и уверенно начать следующий год», — цитирует Алонсо Marca.
«Реал» набрал 42 очка в 18 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании-2025/26.