Шапи о жизни в США: «Следил за рекордом Овечкина — всем говорил, что это наш русский парень. На американском футболе бывал. На бейсбол не ходил — они час по мячу не попадают»

6 апреля 2025 года капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
"Следил за рекордом Овечкина. Я всегда всем в США говорил, что это наш русский парень. Очень рад за него.
Бывал на американском футболе. Люди там с ума по нему сходят. На бейсбол я не ходил. Думал, зачем ходить, если они час по мячу не попадают", — сказал Сулейманов.
В прошлом сезоне МЛС Сулейманов провел 32 матча, забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.
Депутат Журова о спортсмене года в России: «Овечкин меня поразил. Рекорд российского спортсмена, никогда не скрывавшего своего гражданства — это главная победа».