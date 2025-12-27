Ричмонд
Вирц наконец-то забил за «Ливерпуль»! На первый гол потребовалось очень много матчей

Немецкая машина заводится?

Источник: AFP 2023

Флориан Вирц больше не проклят. 22-летний немецкий полузащитник «Ливерпуля» впервые отличился за клуб в матче 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:1).

Как забил Вирц

Флориан отличился на 42-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев. Не забить было сложно — одноклубник Юго Экитике классной передачей вывел Вирца один на один с вратарем. Оставалось только попасть в ворота, что полузащитник и сделал.

Празднуя, Флориан начал бить ладонью по эмблеме «Ливерпуля» на груди. Понять эмоции немца легко — для него это дебютный гол за красных, в составе которых он выступает с лета. Издание Opta оперативно посчитало, что на первый мяч Вирцу понадобилось 17 матчей в АПЛ (23 в общей сложности) и 21 удар по воротам. «Наконец-то», — лаконично сопроводили статистику в издании.

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 18, 27.12.2025, 18:00
Ливерпуль
2
Вулверхэмптон
1

Набирает ход?

Напомним, Вирц перешел в «Ливерпуль» летом из «Байера» за 125 миллионов евро, но долго не мог отличиться. На каком-то этапе Флориан даже оказался на скамейке запасных, а издание Sports Illustrated признало его худшим летним трансфером в АПЛ.

Однако постепенно ситуация выправляется. В прошлом туре полузащитник отдал дебютную голевую передачу в АПЛ в матче против «Тоттенхэма» (2:1) — отправил в штрафную Александера Исака на 56-й минуте.

Безусловно, все это еще очень далеко от показателей в «Байере», где немец в последние два сезона набирал по 22 очка по «гол плюс пас» в Бундеслиге. Но это уже что-то — во всяком случае, болельщикам красных хотелось бы верить, что Вирц набирает ход.

Артем Белинин