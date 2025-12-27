Вирц наконец-то забил за «Ливерпуль»! На первый гол потребовалось очень много матчей

Безусловно, все это еще очень далеко от показателей в «Байере», где немец в последние два сезона набирал по 22 очка по «гол плюс пас» в Бундеслиге. Но это уже что-то — во всяком случае, болельщикам красных хотелось бы верить, что Вирц набирает ход.