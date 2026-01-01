Роберто Карлос сделал заявление после операции на сердце: «Чувствую себя хорошо»

Экс-футболист заявил, что медицинское вмешательство было плановым и он чувствует себя хорошо.
"Хочу прояснить недавнюю информацию, которая распространяется в сети. Недавно я перенес профилактическую медицинскую процедуру, заранее запланированную вместе с моей медицинской командой. Процедура прошла успешно, и я чувствую себя хорошо. У меня не было сердечного приступа.
Я хорошо восстанавливаюсь и с нетерпением жду возвращения к полной физической форме и возобновления своих профессиональных и личных дел. Искренне благодарю всех за сообщения с поддержкой, заботой и беспокойством. Хочу заверить всех, что нет причин для беспокойства", — написал Карлос на своей странице в соцсети.
Карлос завершил карьеру в 2016 году. Он играл за «Унион Сан-Жуан», «Атлетико Минейро», «Палмейрас», «Интер», «Реал», «Фенербахче», «Коринтианс», «Анжи» и «Дели Дайнамос». За сборную Бразилии защитник провел 127 матчей и забил 11 голов.