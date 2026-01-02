«Манчестер Сити» прервал серию из шести побед в АПЛ

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Сандерлендом» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Сандерленде завершилась со счетом 0:0.
Команда Хосепа Гвардиолы прервала серию из шести побед в национальном первенстве и с 41 очком располагается на втором месте в турнирной таблице. «Сандерленд» (29 очков) в третий раз подряд сыграл вничью и идет седьмым.
В другом матче дня «Брентфорд» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (0:0).
Футбол, Англия, Тур 19
1.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Stadium of Light
Главные тренеры
Режис Ле Бри
Хосеп Гвардиола
Составы команд
Сандерленд
22
Робин Руфс
32
Трай Хьюм
3
Деннис Киркин
12
Элиэзер Майенда
28
Энцо Ле Фе
20
Норди Мукьеле
15
Омар Альдерете
6
Лютсхарел Гертрейда
34
Гранит Джака
24
Симон Адингра
45+5′
72′
14
Ромейн Мандл
9
Брайан Бробби
58′
18
Вильсон Изидор
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
47
Фил Фоден
9
Эрлинг Холанн
3
Рубен Диаш
6
Натан Аке
77′
10
Райан Шерки
33
Нико О`Райли
57′
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
86′
4
Тиджани Рейндерс
14
Нико Гонсалес
46′
16
Родри
26
Савио
52′
11
Жереми Доку
Статистика
Сандерленд
Манчестер Сити
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
4
4
Угловые
3
5
Фолы
9
6
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти