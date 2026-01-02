Гвардиола после ничьей с «Сандерлендом»: «Я очень доволен игрой, особенно во втором тайме»

«Хорошо. Мы берем очко. Мы не смогли забить из пределов штрафной, сколько раз мы там оказывались? Мы не смогли реализовать моменты, и, конечно, есть угроза, исходящая от “Сандерленда” — они действительно хороши. Но я очень доволен игрой, особенно во втором тайме.
Мы создали много моментов против этой команды, особенно во втором тайме. В первом тайме у нас были трудности из-за их прессинга, но Родри дал нам дополнительный пас, хладнокровие, чтобы разорвать линии, и после этого мы смогли побежать. Второй тайм был намного, намного лучше», — цитирует испанского тренера NBC Sports.
«Манчестер Сити» прервал серию из восьми побед подряд по всех турнирах и идет на втором месте (41 очко после 19 матчей).
Режис Ле Бри
Хосеп Гвардиола
22
Робин Руфс
32
Трай Хьюм
3
Деннис Киркин
12
Элиэзер Майенда
28
Энцо Ле Фе
20
Норди Мукьеле
15
Омар Альдерете
6
Лютсхарел Гертрейда
34
Гранит Джака
24
Симон Адингра
45+5′
72′
14
Ромейн Мандл
9
Брайан Бробби
58′
18
Вильсон Изидор
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
47
Фил Фоден
9
Эрлинг Холанн
3
Рубен Диаш
6
Натан Аке
77′
10
Райан Шерки
33
Нико О`Райли
57′
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
86′
4
Тиджани Рейндерс
14
Нико Гонсалес
46′
16
Родри
26
Савио
52′
11
Жереми Доку
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти