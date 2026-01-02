Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.20
П2
1.59
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.00
П2
4.59
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2

Гвардиола после ничьей с «Сандерлендом»: «Я очень доволен игрой, особенно во втором тайме»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Сандерлендом» (0:0) в гостевом матче 19-го тура чемпионата Англии.

Источник: Reuters

«Хорошо. Мы берем очко. Мы не смогли забить из пределов штрафной, сколько раз мы там оказывались? Мы не смогли реализовать моменты, и, конечно, есть угроза, исходящая от “Сандерленда” — они действительно хороши. Но я очень доволен игрой, особенно во втором тайме.

Мы создали много моментов против этой команды, особенно во втором тайме. В первом тайме у нас были трудности из-за их прессинга, но Родри дал нам дополнительный пас, хладнокровие, чтобы разорвать линии, и после этого мы смогли побежать. Второй тайм был намного, намного лучше», — цитирует испанского тренера NBC Sports.

«Манчестер Сити» прервал серию из восьми побед подряд по всех турнирах и идет на втором месте (41 очко после 19 матчей).

Сандерленд
0:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 19
1.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Stadium of Light
Главные тренеры
Режис Ле Бри
Хосеп Гвардиола
Составы команд
Сандерленд
22
Робин Руфс
32
Трай Хьюм
3
Деннис Киркин
12
Элиэзер Майенда
28
Энцо Ле Фе
20
Норди Мукьеле
15
Омар Альдерете
6
Лютсхарел Гертрейда
34
Гранит Джака
24
Симон Адингра
45+5′
72′
14
Ромейн Мандл
9
Брайан Бробби
58′
18
Вильсон Изидор
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
47
Фил Фоден
9
Эрлинг Холанн
3
Рубен Диаш
6
Натан Аке
77′
10
Райан Шерки
33
Нико О`Райли
57′
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
86′
4
Тиджани Рейндерс
14
Нико Гонсалес
46′
16
Родри
26
Савио
52′
11
Жереми Доку
Статистика
Сандерленд
Манчестер Сити
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
4
4
Угловые
3
5
Фолы
9
6
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти