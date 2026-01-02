Гвардиола после ничьей с «Сандерлендом»: «Я очень доволен игрой, особенно во втором тайме»

«Хорошо. Мы берем очко. Мы не смогли забить из пределов штрафной, сколько раз мы там оказывались? Мы не смогли реализовать моменты, и, конечно, есть угроза, исходящая от “Сандерленда” — они действительно хороши. Но я очень доволен игрой, особенно во втором тайме.



Мы создали много моментов против этой команды, особенно во втором тайме. В первом тайме у нас были трудности из-за их прессинга, но Родри дал нам дополнительный пас, хладнокровие, чтобы разорвать линии, и после этого мы смогли побежать. Второй тайм был намного, намного лучше», — цитирует испанского тренера NBC Sports.