Футболисты «Манчестер Юнайтед» проиграли «Брайтону» в 1/32 финала Кубка Англии

Манкунианцы не смогли одержать победу в двух матчах после отставки тренера Аморима.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 проиграл «Брайтону» в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

У «Брайтона» голы забили Браян Груда (12-я минута) и Дэнни Уэлбек (64). В составе «Манчестер Юнайтед» отличился Беньямин Шешко (85). На 89-й минуте футболист «Манчестер Юнайтед» Шо Лейси получил красную карточку.

«Манчестер Юнайтед» провел второй матч после увольнения Рубена Аморима с поста главного тренера. Об отставке португальского специалиста было объявлено 5 января. Исполняющим обязанности главного тренера является шотландец Даррен Флетчер. 8 января «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Бёрнли» (2:2) в матче чемпионата Англии.

Следующий соперник «Брайтона» в Кубке Англии определится позднее. Действующим победителем турнира является «Кристал Пэлас», который уступил в 1/32 финала «Маклсфилду» (1:2).