Футболисты «Манчестер Юнайтед» проиграли «Брайтону» в 1/32 финала Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» провел второй матч после увольнения Рубена Аморима с поста главного тренера. Об отставке португальского специалиста было объявлено 5 января. Исполняющим обязанности главного тренера является шотландец Даррен Флетчер. 8 января «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Бёрнли» (2:2) в матче чемпионата Англии.