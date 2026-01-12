Ричмонд
Гол Роналду не спас «Аль-Наср» от поражения в матче с «Аль-Хилялем»

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. «Аль-Наср» уступил «Аль-Хилялю» в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча прошла в воскресенье в Эр-Рияде и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Аль-Хиляля». «Аль-Наср» вел в счете благодаря голу Криштиану Роналду (42-я минута). Волевую победу хозяевам принесли реализовавший пенальти Салем Аль-Давсари (57), Мохамед Канно (81) и Рубен Невеш (90+2), также отличившийся с 11-метровой отметки. На 60-й минуте прямую красную карточку получил вратарь «Аль-Насра» Наваф Аль-Акиди.

Роналду забил 15-й мяч в текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии. Он лидирует в таблице лучших бомбардиров, на два гола опережая своего одноклубника Жуана Феликса.

«Аль-Хиляль» (38 очков), остающийся непобедимым после 14 сыгранных матчей, лидирует в турнирной таблице. «Аль-Наср» (31), который потерпел третье поражение подряд и не побеждает на протяжении четырех туров, идет вторым.