Неожиданным счётом завершился матч «Кайрата» против европейского клуба перед ЛЧ

Ход матча
Действующие чемпионы Казахстана встретились с хорватским «Вараждином» и завершили встречу со счётом 0:0.
О сопернике и итог сборов
«Вараждин» — опытный клуб, шесть раз игравший в финалах Кубка Хорватии и трижды завоёвывавший бронзовые медали национального чемпионата.
Ранее, в первом товарищеском матче на УТС, «Кайрат» потерпел крупное поражение от бакинского «Нефтчи» из Азербайджана со счётом 0:3.
Дальнейшие планы «Кайрата»
Первый этап сборов в ОАЭ завершится 15 января. Уже 20 января команде предстоит 7-й тур группового этапа Лиги чемпионов: «Кайрат» примет бельгийский «Брюгге» в Астане.