Неожиданным счётом завершился матч «Кайрата» против европейского клуба перед ЛЧ

Алматинский «Кайрат» сыграл второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Абу-Даби (ОАЭ), где свёл игру вничью с хорватским «Вараждином», передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Ход матча

Действующие чемпионы Казахстана встретились с хорватским «Вараждином» и завершили встречу со счётом 0:0.

О сопернике и итог сборов

«Вараждин» — опытный клуб, шесть раз игравший в финалах Кубка Хорватии и трижды завоёвывавший бронзовые медали национального чемпионата.

Ранее, в первом товарищеском матче на УТС, «Кайрат» потерпел крупное поражение от бакинского «Нефтчи» из Азербайджана со счётом 0:3.

Дальнейшие планы «Кайрата»

Первый этап сборов в ОАЭ завершится 15 января. Уже 20 января команде предстоит 7-й тур группового этапа Лиги чемпионов: «Кайрат» примет бельгийский «Брюгге» в Астане.