Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Манчестер Сити
П1
3.64
X
4.13
П2
1.97
Футбол. Испания
16:00
Реал
:
Леванте
П1
1.17
X
8.75
П2
15.00
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Интер
П1
7.60
X
4.92
П2
1.43
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Санкт-Паули
П1
1.30
X
5.66
П2
11.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Майнц
П1
2.07
X
3.50
П2
3.50
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Боруссия М
П1
2.44
X
3.52
П2
2.95
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Байер
П1
2.25
X
3.80
П2
2.90
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Хайденхайм
П1
1.66
X
4.32
П2
5.00
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Брентфорд
П1
1.86
X
3.92
П2
4.13
Футбол. Англия
18:00
Лидс
:
Фулхэм
П1
2.15
X
3.45
П2
3.57
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Бернли
П1
1.24
X
6.78
П2
12.50
Футбол. Англия
18:00
Сандерленд
:
Кристал Пэлас
П1
2.41
X
3.25
П2
3.20
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вест Хэм
П1
1.74
X
4.05
П2
4.70
Футбол. Испания
18:15
Мальорка
:
Атлетик
П1
3.78
X
3.14
П2
2.21
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Осер
П1
1.45
X
4.90
П2
7.60
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Сассуоло
П1
1.44
X
4.63
П2
8.50
Футбол. Англия
20:30
Ноттингем Форест
:
Арсенал
П1
6.11
X
4.25
П2
1.57
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Бавария
П1
4.76
X
4.90
П2
1.61
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Овьедо
П1
1.82
X
3.50
П2
5.03
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Ницца
П1
1.96
X
3.69
П2
3.95
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Жирона
2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Лилль
0
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Аталанта
1
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Айнтрахт Ф
3
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лорьян
3
Умер президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо умер на 77-м году жизни.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент итальянской «Фиорентины» американец Рокко Коммиссо скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте футбольного клуба.

О смерти Коммиссо стало известно в субботу. Согласно сообщению клуба, президент проходил длительное лечение.

«Его любовь к “Фиорентине” была самым прекрасным подарком, который он когда-либо сделал себе, проводя незабываемые дни с мальчиками и девочками из молодежных команд. Он делал это всегда с нежностью и улыбкой для всех. Неудержимый, он работал до последних дней, посвятив себя своим компаниям Mediacom и “Фиорентине”, а также их будущему», — говорится в заявлении клуба.

Коммиссо приобрел «Фиорентину» в 2019 году. За это время команда дважды выходила в финалы Лиги Конференций и один раз в финал Кубка Италии.

Фиорентина
1:1
Первый тайм: 0:0
Милан
Футбол, Италия, 20-й тур
11.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Артемио Франки
Главные тренеры
Паоло Ваноли
Массимилиано Аллегри
Голы
Фиорентина
Пьетро Комуццо
(Альберт Гудмундссон)
66′
Милан
Кристофер Нкунку
(Юссуф Фофана)
90′
Составы команд
Фиорентина
43
Давид де Хеа
2
Додо
44
Николо Фаджоли
80′
20
Мойзе Кин
31′
15
Пьетро Комуццо
5
Марин Понграчич
21
Робин Гозенс
83′
6
Лука Раньери
8
Роландо Мандрагора
65′
4
Марко Брешанини
27
Чер Ндур
90′
7
Симон Зом
65
Фабиано Паризи
83′
29
Никколо Фортини
10
Альберт Гудмундссон
83′
19
Манор Соломон
Милан
16
Майк Меньян
5
Кони де Винтер
46
Маттео Габбиа
56
Алексис Салемакерс
4
Самуэле Риччи
11
Кристиан Пулишич
31
Страхиня Павлович
74′
18
Кристофер Нкунку
2
Первис Эступиньян
53′
60′
33
Давиде Бартесаги
30
Ардон Яшари
60′
12
Адриен Рабьо
84′
8
Рубен Лофтус-Чик
63′
19
Юссуф Фофана
90+4′
9
Никлас Фюллкруг
60′
10
Рафаэл Леау
Статистика
Фиорентина
Милан
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
20
13
Удары в створ
7
3
Угловые
7
5
Фолы
9
14
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти