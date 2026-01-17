Умер президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент итальянской «Фиорентины» американец Рокко Коммиссо скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте футбольного клуба.
О смерти Коммиссо стало известно в субботу. Согласно сообщению клуба, президент проходил длительное лечение.
«Его любовь к “Фиорентине” была самым прекрасным подарком, который он когда-либо сделал себе, проводя незабываемые дни с мальчиками и девочками из молодежных команд. Он делал это всегда с нежностью и улыбкой для всех. Неудержимый, он работал до последних дней, посвятив себя своим компаниям Mediacom и “Фиорентине”, а также их будущему», — говорится в заявлении клуба.
Коммиссо приобрел «Фиорентину» в 2019 году. За это время команда дважды выходила в финалы Лиги Конференций и один раз в финал Кубка Италии.
