«Ланс» вырвал победу над «Осером» и вернулся на 1-е место в таблице Лиги 1, обойдя «ПСЖ»

«Ланс» на своем поле вырвал победу над «Осером» во встрече 18-го тура чемпионата Франции.

Источник: Getty Images

Игра завершилась со счетом 1:0. Автором гола стал нападающий Весли Саид на 65-й минуте.

Кроваво-золотые набрали 43 очка и вернулись на первое место в турнирной таблице Лиги 1, опередив на 1 очко «ПСЖ», который ранее обыграл «Лилль» (3:0). «Осер» с 12 очками идет на предпоследней 17-й строчке.

Ланс
1:0
Первый тайм: 0:0
Осер
Футбол, Франция, 18-й тур
17.01.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Боллар-Делелис
Главные тренеры
Пьер Саж
Кристоф Пеллиссье
Голы
Ланс
Весли Саид
(Маланг Сарр)
65′
Составы команд
Ланс
40
Робин Риссер
37
Пьерр-Исмаэль Ганю
20
Маланг Сарр
6
Самсон Байду
14
Маттье Юдоль
5
Андрия Булатович
23
Сауд Абдулхамид
66′
2
Рубен Агилар
38
Райан Фофана
56′
19
Абдалла Сима
28
Адриен Томассон
14′
57′
8
Мамаду Сангаре
10
Флориан Товен
86′
7
Флориан Сотока
22
Весли Саид
66′
29
Морган Гилавоги
80′
Осер
16
Донован Леон
27
Ламин Си
22
Фредрик Оппегор
20
Синали Диоманде
24′
92
Клемен Акпа
51′
10
Лассине Синайоко
8
Науиру Аамада
76′
28
Ромен Февр
5
Кевин Даноис
27′
76′
34
Руди Матондо
17
Уссама Эль-Аззузи
88′
18
Ассан Диуссе
90+5′
29
Марвен Сенайя
60′
76′
7
Жосуэ Казимир
19
Дэнни Намасо
88′
9
Секу Мара
Статистика
Ланс
Осер
Желтые карточки
2
5
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
7
0
Угловые
2
5
Фолы
19
20
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Бастьен Дешепи
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти