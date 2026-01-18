«Ювентус» проиграл «Кальяри» на выезде

Единственный гол на 65-й минуте забил итальянский полузащитник Лука Маццителли.
«Кальяри» прервал серию из трех матчей без побед. Он занимает 15-е место в таблице чемпионата Италии с 22 очками после 21 игры. «Ювентус» проиграл впервые с 7 декабря, он идет на пятом месте (39 очков после 21 матча).
В следующем туре «Кальяри» 24 января сыграет на выезде с «Фиорентиной». «Ювентус» 25 января примет «Наполи».
Футбол, Италия, 21-й тур
17.01.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Унипол Домус
Главные тренеры
Фабио Пизакане
Лучано Спаллетти
Голы
Кальяри
Лука Маццителли
(Джанлука Гаэтано)
65′
Составы команд
Кальяри
1
Элиа Каприле
32
Зе Педру
6
Себастьяно Луперто
26
Йерри Мина
2
Марко Палестра
33
Адам Оберт
8
Мишель Ндари Адопо
10
Джанлука Гаэтано
4
Лука Маццителли
9
Семих Кылычсой
54′
29
Дженнаро Боррелли
94
Себостьяно Эспозито
64′
3
Рияд Идрисси
Ювентус
1
Маттиа Перин
15
Пьер Калюлю
10
Кенан Йылдыз
31′
3
Бремер
6
Ллойд Келли
8
Тен Копмейнерс
27
Андреа Камбьясо
80′
19
Кефрен Тюрам
22
Уэстон Маккенни
80′
7
Франсишку Консейсау
21
Фабио Миретти
66′
11
Эдон Жегрова
30
Джонатан Дэвид
88′
17
Василие Аджич
5
Мануэль Локателли
66′
20
Лоис Опенда
Статистика
Кальяри
Ювентус
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
3
20
Удары в створ
1
5
Угловые
1
18
Фолы
16
12
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти