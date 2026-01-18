«Ювентус» проиграл «Кальяри» на выезде

«Кальяри» прервал серию из трех матчей без побед. Он занимает 15-е место в таблице чемпионата Италии с 22 очками после 21 игры. «Ювентус» проиграл впервые с 7 декабря, он идет на пятом месте (39 очков после 21 матча).