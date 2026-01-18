Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.84
П2
2.96
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Марсель
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
5
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2

«Ювентус» проиграл «Кальяри» на выезде

«Кальяри» победил «Ювентус» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Источник: Reuters

Единственный гол на 65-й минуте забил итальянский полузащитник Лука Маццителли.

«Кальяри» прервал серию из трех матчей без побед. Он занимает 15-е место в таблице чемпионата Италии с 22 очками после 21 игры. «Ювентус» проиграл впервые с 7 декабря, он идет на пятом месте (39 очков после 21 матча).

В следующем туре «Кальяри» 24 января сыграет на выезде с «Фиорентиной». «Ювентус» 25 января примет «Наполи».

Кальяри
1:0
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Италия, 21-й тур
17.01.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Унипол Домус
Главные тренеры
Фабио Пизакане
Лучано Спаллетти
Голы
Кальяри
Лука Маццителли
(Джанлука Гаэтано)
65′
Составы команд
Кальяри
1
Элиа Каприле
32
Зе Педру
6
Себастьяно Луперто
26
Йерри Мина
2
Марко Палестра
33
Адам Оберт
8
Мишель Ндари Адопо
10
Джанлука Гаэтано
4
Лука Маццителли
9
Семих Кылычсой
54′
29
Дженнаро Боррелли
94
Себостьяно Эспозито
64′
3
Рияд Идрисси
Ювентус
1
Маттиа Перин
15
Пьер Калюлю
10
Кенан Йылдыз
31′
3
Бремер
6
Ллойд Келли
8
Тен Копмейнерс
27
Андреа Камбьясо
80′
19
Кефрен Тюрам
22
Уэстон Маккенни
80′
7
Франсишку Консейсау
21
Фабио Миретти
66′
11
Эдон Жегрова
30
Джонатан Дэвид
88′
17
Василие Аджич
5
Мануэль Локателли
66′
20
Лоис Опенда
Статистика
Кальяри
Ювентус
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
3
20
Удары в створ
1
5
Угловые
1
18
Фолы
16
12
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти