«Ньюкасл» не смог обыграть главного аутсайдера АПЛ

«Ньюкасл» не сумел сломить сопротивление «Вулверхэмптона» в матче 22-го тура АПЛ. Встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне 18 января, завершилась без забитых мячей — 0:0.

Источник: Getty Images

«Ньюкасл» имел солидное преимущество во владении мячом (66% на 34%), по ударам (11 на 5) и угловым (7 на 2), но воспользоваться им не сумел.

«Сороки» с 33 очками идут восьмыми в турнирной таблице Премьер-лиги, но лишь на 3 балла отстают от идущего четвертым «Ливерпуля». «Вулверхэмптон» с 8 очками остается худшей командой АПЛ, от спасительной 17-й строчки «волки» отстают на 14 очков.

Вулверхэмптон
0:0
Первый тайм: 0:0
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 22
18.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Молинью Стэдиум
Главные тренеры
Роб Эдвардс
Эдди Хау
Составы команд
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
15
Йерсон Москера
78′
37
Ладислав Крейчи
4
Сантьяго Буэно
38
Джексон Чачуа
3
Уго Буэно
7
Андре
90+5′
36
Матеуш Мане
8
Жоау Гомес
71′
10
Джон Ариас
14
Толу Арокодаре
65′
9
Йорген Странд Ларсен
11
Хван Хи Чхан
86′
21
Родригу Гомеш
Ньюкасл Юнайтед
1
Ник Поуп
2
Киран Триппьер
3
Льюис Холл
39
Бруну Гимарайнс
7
Жоэлинтон
11
Харви Барнс
12
Малик Тшау
4
Свен Ботман
89′
8
Сандро Тонали
58′
67′
67
Льюис Майли
27
Ник Вольтемаде
67′
9
Йоан Висса
10
Энтони Гордон
67′
20
Энтони Эланга
Статистика
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
6
12
Удары в створ
2
2
Угловые
4
7
Фолы
14
8
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
