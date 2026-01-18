Ричмонд
«Астон Вилла» потерпела первое домашнее поражение с августа

«Астон Вилла» уступила «Эвертону».

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Астон Вилла» уступила «Эвертону» в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 59-й минуте забил Тьерно Барри.

Это поражение стало первым для «Астон Виллы» на своем поле с августа 2025 года, когда клуб уступил лондонскому «Кристал Пэлас» (0:3). С тех пор команда Унаи Эмери выиграла 11 домашних матчей подряд в различных турнирах.

«Астон Вилла» с 43 очками занимает третье место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Эвертон» (32 очка) идет 10-м.

В другом матче дня идущий на последнем, 20-м месте «Вулверхэмптон» сыграл дома вничью с «Ньюкаслом» (0:0).

Астон Вилла
0:1
Первый тайм: 0:0
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 22
18.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Вилла Парк
Главные тренеры
Унаи Эмери
Дэвид Мойес
Голы
Эвертон
Тьерно Барри
59′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
10
Эмилиано Буэндия
27
Морган Роджерс
11
Олли Уоткинс
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
8
Юри Тилеманс
22
Иан Матсен
73′
12
Люка Динь
7
Джон Макгинн
18′
29
Эванн Гессан
26
Ламар Богард
56′
73′
53
Джордж Хеммингс
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
2
Натан Паттерсон
16
Виталий Миколенко
7
Дуайт Макнейл
23′
18
Джек Грилиш
45
Харрисон Армстронг
6
Джеймс Тарковски
15
Джейк О`Брайен
34
Мерлин Рель
37
Джеймс Гарнер
47′
11
Тьерно Барри
84′
9
Бету
Статистика
Астон Вилла
Эвертон
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
18
9
Удары в створ
5
3
Угловые
6
4
Фолы
15
13
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Тони Харрингтон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти