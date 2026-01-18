«Астон Вилла» потерпела первое домашнее поражение с августа

Это поражение стало первым для «Астон Виллы» на своем поле с августа 2025 года, когда клуб уступил лондонскому «Кристал Пэлас» (0:3). С тех пор команда Унаи Эмери выиграла 11 домашних матчей подряд в различных турнирах.