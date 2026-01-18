Дибала и новичок Мален принесли «Роме» победу над «Торино»

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Рома» одержала победу над «Торино» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ромы». Мячи забили Дониелл Мален (26-я минута) и Пауло Дибала (72).
Мален отличился в дебютной игре за «Рому». Нападающий перешел в римскую команду 16 января на правах аренды из английской «Астон Виллы».
«Рома» выиграла третий матч подряд в чемпионате Италии. Команда, набрав 42 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице. «Торино» с 23 баллами располагается на 13-й строчке. Туринский клуб потерпел третье поражение подряд.
В следующем туре «Рома» 25 января примет «Милан», днем ранее «Торино» сыграет в гостях с «Комо».
- «Парма» — «Дженоа» — 0:0;
- «Болонья» — «Фиорентина» — 1:2.
