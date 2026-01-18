Ричмонд
Дибала и новичок Мален принесли «Роме» победу над «Торино»

Дебютный гол Малена помог «Роме» обыграть «Торино».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Рома» одержала победу над «Торино» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Турине завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ромы». Мячи забили Дониелл Мален (26-я минута) и Пауло Дибала (72).

Мален отличился в дебютной игре за «Рому». Нападающий перешел в римскую команду 16 января на правах аренды из английской «Астон Виллы».

«Рома» выиграла третий матч подряд в чемпионате Италии. Команда, набрав 42 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице. «Торино» с 23 баллами располагается на 13-й строчке. Туринский клуб потерпел третье поражение подряд.

В следующем туре «Рома» 25 января примет «Милан», днем ранее «Торино» сыграет в гостях с «Комо».

  • «Парма» — «Дженоа» — 0:0;
  • «Болонья» — «Фиорентина» — 1:2.

Торино
0:2
Первый тайм: 0:1
Рома
Футбол, Италия, 21-й тур
18.01.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Марко Барони
Джанпьеро Гасперини
Голы
Рома
58879
(Пауло Дибала)
26′
Пауло Дибала
(Девайн Ренч)
72′
Составы команд
Торино
1
Альберто Палеари
61
Адриен Тамез
23
Сауль Коко
44
Ардиан Исмайли
9′
20
Валентино Лазаро
10
Никола Влашич
90+1′
19
Че Адамс
7
Закария Абухляль
31′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
6
Эмирхан Ильхан
77′
14
Тино Анджорин
66
Гвидас Гинейтис
46′
22
Чезаре Казадеи
26
Сириль Нгонге
78′
92
Алю Нжие
Рома
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
55′
5
Эван Н`Дика
43
Уэсли Винисиус
4
Брайан Кристанте
17
Ману Коне
22
Марио Эрмосо
22′
87
Даниэле Гиларди
2
Девайн Ренч
77′
12
Константинос Цимикас
14
Дониэлл Мален
76′
78
Робиньо Ваз
21
Пауло Дибала
77′
61
Никколо Пизилли
7
Лоренцо Пеллегрини
52′
18
Матиас Соуле
Статистика
Торино
Рома
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
4
5
Угловые
2
1
Фолы
13
9
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Киффи
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти