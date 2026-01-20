Дубль Паса помог «Комо» разгромить «Лацио» в матче Серии А

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Римский «Лацио» на своем поле разгромно уступил «Комо» в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых гол забил Мартин Батурина (2-я минута) и дубль оформил Нико Пас (24, 49).
Также на 35-й минуте встречи в ворота «Лацио» был назначен пенальти, который не смог реализовать оформивший дубль Пас.
«Комо» идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 37 очков. «Лацио» (28) располагается на девятой строчке. В следующем матче римская команда 24 января на выезде сыграет против «Лечче», коллектив Сеска Фабрегаса в этот же день примет «Торино».
В другой встрече дня «Кремонезе» на своем поле сыграл вничью с «Вероной» — 0:0.
Маурицио Сарри
Сеск Фабрегас
Мартин Батурина
(Алекс Валье)
2′
Николас Пас
(Максанс Какере)
24′
Николас Пас
(Мартин Батурина)
49′
Николас Пас
35′
94
Иван Проведель
77
Адам Марушич
21
Реда Белаян
10
Маттиа Дзакканьи
21′
34
Марио Хила
13
Алессио Романьоли
42′
3
Лука Пеллегрини
59′
67′
29
Мануэль Лаццари
24
Кеннет Тэйлор
86′
7
Фисайо Деле-Баширу
32
Данило Катальди
44′
54′
6
Никола Ровелла
20
Петар Ратков
53′
14
Тиджани Нослин
22
Маттео Канчельери
53′
18
Густав Исаксен
1
Жан Бюте
3
Алекс Валье
90′
33
Лукас Да Кунья
23
Максимо Перроне
14
Хакобо Рамон
34
Диегу Карлос
28
Иван Смолчич
22′
46′
27
Штефан Пош
76′
6
Максанс Какере
67′
8
Сержи Роберто
20
Мартин Батурина
74′
31
Мергим Войвода
10
Николас Пас
82′
11
Анастасиос Дувикас
17
Хесус Родригес
81′
19
Николас Кюн
Главный судья
Микаэль Фаббри
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти