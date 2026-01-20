Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
5.64
X
4.71
П2
1.64
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Буде-Глимт
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
7.36
X
6.03
П2
1.38
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Верона
0
П1
X
П2

Дубль Паса помог «Комо» разгромить «Лацио» в матче Серии А

Дубль Паса помог «Комо» обыграть «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Римский «Лацио» на своем поле разгромно уступил «Комо» в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых гол забил Мартин Батурина (2-я минута) и дубль оформил Нико Пас (24, 49).

Также на 35-й минуте встречи в ворота «Лацио» был назначен пенальти, который не смог реализовать оформивший дубль Пас.

«Комо» идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 37 очков. «Лацио» (28) располагается на девятой строчке. В следующем матче римская команда 24 января на выезде сыграет против «Лечче», коллектив Сеска Фабрегаса в этот же день примет «Торино».

В другой встрече дня «Кремонезе» на своем поле сыграл вничью с «Вероной» — 0:0.

Лацио
0:3
Первый тайм: 0:2
Комо
Футбол, Италия, 21-й тур
19.01.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Маурицио Сарри
Сеск Фабрегас
Голы
Комо
Мартин Батурина
(Алекс Валье)
2′
Николас Пас
(Максанс Какере)
24′
Николас Пас
(Мартин Батурина)
49′
Нереализованные пенальти
Комо
Николас Пас
35′
Составы команд
Лацио
94
Иван Проведель
77
Адам Марушич
21
Реда Белаян
10
Маттиа Дзакканьи
21′
34
Марио Хила
13
Алессио Романьоли
42′
3
Лука Пеллегрини
59′
67′
29
Мануэль Лаццари
24
Кеннет Тэйлор
86′
7
Фисайо Деле-Баширу
32
Данило Катальди
44′
54′
6
Никола Ровелла
20
Петар Ратков
53′
14
Тиджани Нослин
22
Маттео Канчельери
53′
18
Густав Исаксен
Комо
1
Жан Бюте
3
Алекс Валье
90′
33
Лукас Да Кунья
23
Максимо Перроне
14
Хакобо Рамон
34
Диегу Карлос
28
Иван Смолчич
22′
46′
27
Штефан Пош
76′
6
Максанс Какере
67′
8
Сержи Роберто
20
Мартин Батурина
74′
31
Мергим Войвода
10
Николас Пас
82′
11
Анастасиос Дувикас
17
Хесус Родригес
81′
19
Николас Кюн
Статистика
Лацио
Комо
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
8
11
Удары в створ
4
6
Угловые
3
2
Фолы
14
9
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Микаэль Фаббри
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти