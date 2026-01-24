Ричмонд
Футболисты «ПСЖ» обыграли «Осер» в чемпионате Франции

Футболисты «ПСЖ» обыграли «Осер» и вышли на первое место в чемпионате Франции.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Осером» в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча в Осере завершилась со счетом 1:0. Мяч на 79-й минуте забил Брадли Барколя.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил матч. Он проходит восстановление от перелома левой руки, который получил 17 декабря во время финала Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых — уже с травмой.

«ПСЖ» (45 очков) продлил победную серию до пяти матчей и вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Осер» (12) потерпел четвертое поражение подряд и находится в зоне вылета в Лигу 2, занимая 17-е место.

В следующем туре «ПСЖ» сыграет со «Страсбуром» в гостях 1 февраля. «Осер» в тот же день на выезде встретится с «Тулузой».

Осер
0:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Франция, 19-й тур
23.01.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Stade de l'Abbe Deschamps
Главные тренеры
Кристоф Пеллиссье
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Брэдли Барколя
(Усман Дембеле)
79′
Составы команд
Осер
16
Донован Леон
14
Гидеон Менса
29
Марвен Сенайя
17
Уссама Эль-Аззузи
10
Лассине Синайоко
92
Клемен Акпа
27
Ламин Си
85′
28
Ромен Февр
19
Дэнни Намасо
90′
21
Лассо Кулибали
20
Синали Диоманде
85′
42
Элиша Овусу
8
Науиру Аамада
46′
34
Руди Матондо
5
Кевин Даноис
90′
9
Секу Мара
ПСЖ
30
Люка Шевалье
33
Уоррен Заир-Эмери
21
Люка Эрнандез
24
Сенни Маюлу
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
29
Брэдли Барколя
6
Илья Забарный
4
Лукас Бералдо
72′
49
Ибраим Мбай
61′
14
Дезире Дуэ
9
Гонсалу Рамуш
62′
10
Усман Дембеле
Статистика
Осер
ПСЖ
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
8
16
Удары в створ
0
8
Угловые
2
7
Фолы
10
12
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Матье Вернис
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше