Футболисты «ПСЖ» обыграли «Осер» в чемпионате Франции

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Осером» в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Осере завершилась со счетом 1:0. Мяч на 79-й минуте забил Брадли Барколя.
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил матч. Он проходит восстановление от перелома левой руки, который получил 17 декабря во время финала Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых — уже с травмой.
«ПСЖ» (45 очков) продлил победную серию до пяти матчей и вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Осер» (12) потерпел четвертое поражение подряд и находится в зоне вылета в Лигу 2, занимая 17-е место.
В следующем туре «ПСЖ» сыграет со «Страсбуром» в гостях 1 февраля. «Осер» в тот же день на выезде встретится с «Тулузой».
Кристоф Пеллиссье
Луис Энрике
Брэдли Барколя
(Усман Дембеле)
79′
16
Донован Леон
14
Гидеон Менса
29
Марвен Сенайя
17
Уссама Эль-Аззузи
10
Лассине Синайоко
92
Клемен Акпа
27
Ламин Си
85′
28
Ромен Февр
19
Дэнни Намасо
90′
21
Лассо Кулибали
20
Синали Диоманде
85′
42
Элиша Овусу
8
Науиру Аамада
46′
34
Руди Матондо
5
Кевин Даноис
90′
9
Секу Мара
30
Люка Шевалье
33
Уоррен Заир-Эмери
21
Люка Эрнандез
24
Сенни Маюлу
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
29
Брэдли Барколя
6
Илья Забарный
4
Лукас Бералдо
72′
49
Ибраим Мбай
61′
14
Дезире Дуэ
9
Гонсалу Рамуш
62′
10
Усман Дембеле
Главный судья
Матье Вернис
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти