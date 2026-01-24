«Наполи» купил у «Вероны» бразильского нападающего

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Бразильский нападающий Жиоване перешел из «Вероны» в «Наполи», сообщается на официальном сайте действующих чемпионов Италии по футболу.
Детали трансфера и контракта 22-летнего бразильца не разглашаются.
Как сообщил журналист Никола Скиро, Жиоване подписал контракт до 2030 года с опцией продления еще на один сезон, а «Наполи» заплатил за футболиста 20 млн евро, включая бонусы.
Жиоване перешел в «Верону» в июле 2025 года из бразильского «Коринтианса» на правах свободного агента. В 21 матче Серии А он забил три мяча.
В воскресенье «Наполи» на выезде сыграет с «Ювентусом» в 22-м туре Серии А.