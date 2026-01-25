Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Барселона
0
:
Овьедо
0
П1
1.37
X
4.60
П2
12.75
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
0
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
1.01
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Тулуза
П1
3.11
X
3.01
П2
2.62
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Лион
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Париж
:
Анже
П1
1.89
X
3.48
П2
4.60
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Манчестер Юнайтед
П1
1.58
X
4.50
П2
6.07
Футбол. Германия
19:30
Фрайбург
:
Кельн
П1
2.00
X
3.73
П2
3.75
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Наполи
П1
1.99
X
3.24
П2
4.49
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Сельта
П1
2.17
X
3.40
П2
3.57
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Милан
П1
2.85
X
3.06
П2
2.90
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Страсбур
П1
2.43
X
3.47
П2
2.98
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Бетис
П1
2.81
X
3.06
П2
2.84
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ницца
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2

Чемпион Евро-2016 Нани перешел в казахстанский клуб

Победитель Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» Нани в 2024-м объявлял о завершении карьеры. В 39 лет он подписал контракт на один сезон с «Актобе».

Источник: РБК Спорт

Победитель чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Португалии Нани стал игроком «Актобе», сообщила пресс-служба казахстанской команды в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Контракт с 39-летним полузащитником рассчитан на 2026 год.

Нани на протяжении карьеры играл за такие клубы, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» (с которым выиграл четыре чемпионата Англии и Лигу чемпионов), «Валенсию», «Фенербахче» и «Лацио».

За сборную Португалии Нани провел 111 матчей и забил 24 гола.

В декабре 2024 года он объявил о завершении карьеры.

«Актобе» завершил прошлый сезон на пятом месте в чемпионате Казахстана. Сезон-2026 стартует в марте.