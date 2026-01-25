«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся на четвертое место в АПЛ

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Эстевао (34-я минута), Жоао Педро (50) и Энцо Фернандес (64, пенальти). У «Кристал Пэлас» отличился Крис Ричардс (88).