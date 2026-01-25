«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся на четвертое место в АПЛ

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Челси» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Эстевао (34-я минута), Жоао Педро (50) и Энцо Фернандес (64, пенальти). У «Кристал Пэлас» отличился Крис Ричардс (88).
«Челси», набравший 37 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, на балл опередив «Ливерпуль». «Кристал Пэлас» с 28 очками располагается на 15-й позиции.
В следующем туре «Челси» 31 января примет «Вест Хэм», а «Кристал Пэлас» днем позднее на выезде сыграет против «Ноттингем Форест».
Результаты остальных матчей дня:
«Брентфорд» — «Ноттингем Форест» — 0:2;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» — 0:2.
Оливер Гласнер
Лиам Росеньор
Крис Ричардс
88′
Эстеван
34′
Жоао Педро
50′
Энцо Фернандес
64′
1
Дин Хендерсон
26
Крис Ричардс
5
Максенс Лакруа
20
Адам Уортон
67′
72′
8
Джефферсон Лерма
90′
7
Исмаила Сарр
23
Джейди Канво
63′
65′
24
Борна Соса
2
Даниэль Муньос
76′
34
Чади Риад
3
Тайрик Митчелл
65′
10
Йереми Пино
14
Жан-Филипп Матета
85′
12
Крисантус Уче
11
Бреннан Джонсон
76′
19
Уилл Хьюз
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
8
Энцо Фернандес
23
Тревор Чалоба
5
Бенуа Бадиашиле
17
Андрей Сантос
90′
24
Рис Джеймс
81′
21
Йоррел Хато
41
Эстеван
74′
27
Мало Гюсто
7
Педру Нету
74′
11
Джейми Гиттенс
20
Жоао Педро
85′
9
Лиам Делап
25
Мойсес Кайседо
20′
73′
29
Уэсли Фофана
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти