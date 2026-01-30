«Барселона» выложила фото с экс-футболистами «Спартака» и «Краснодара»: «Уважение к соперникам»

«Уважение к нашим соперникам. Отличная игра, “Копенгаген”, — говорится в посте сине-гранатовых в Х. В инстаграме (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) подпись к аналогичному снимку гласит: “Это был особенный вечер для Руни”.
Напомним, что Ларссон с 2019 по 2022 год выступал за «Спартак», а Классон с 2017 по 2022 год играл в «Краснодаре».
Руни Бардгжи — это рожденный в Кувейте швед, который имеет также сирийское граджанство. Ларссон в свое время выступал за молодежную команду «Барселоны».