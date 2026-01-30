Клуб-сенсация в Англии близок к краху: уходят лидеры и даже тренер

Одна из самых успешных английских команд прошлого сезона — сенсационный «Кристал Пэлас». Скромный клуб завоевал сразу два трофея: Кубок и Суперкубок Англии — это первые значимые титулы в истории лондонцев. «Пэлас» мощно прогрессировал под руководством австрийца Оливера Гласнера и классно раскрывал футболистов.
В нынешнем сезоне «Кристал Пэлас» больно вернулся в реальность, где находится в ранге местечкового клуба. Лондонцы трещат от потерь: архитектор сказки Гласнер объявил об уходе по окончании сезона, ключевые футболисты разбегаются в более амбициозные проекты. «Пэлас» вылетел из всех внутренних кубков, а в АПЛ приближается к борьбе за выживание — даже в Лиге конференций не удалось забраться в топ-8.
Крах едва не случился еще летом
Триумфальная команда чуть не развалилась еще летом после продажи в «Арсенал» главной звезды Эберечи Эзе за 69,3 миллиона евро. За ним едва не последовал капитан и основной защитник сборной Англии Марк Гехи — его очень хотел «Ливерпуль» и предлагал в районе 40 млн евро. Солидные деньги, ведь у Марка оставался всего год контракта — он отказался от продления и жаждал перехода в топ-клуб.
Сообщалось, что англичанин уже согласовал контракт с «Ливерпулем» и вот-вот пройдет медобследование. Сделку оформляли в финальные дни летнего трансферного окна — «Кристал Пэлас» рисковал не найти замену и вступить в сезон сразу без двух ключевых футболистов.
В этот момент включился Гласнер — после двух трофеев за четыре месяца австриец мог разговаривать с руководством в ультимативной манере. Тренер пригрозил собственным уходом в случае продажи Гехи, и клуб заблокировал трансфер ради сохранения Оливера. Сам Марк расстроился, но повел себя как джентльмен — пообещал сохранить профессионализм, пока остается в команде.
Правда, публично Гласнер опровергал, что угрожал собственным уходом: «Я никогда не угрожал уйти. Стив Пэриш (председатель правления клуба) спросил, справимся ли мы с сезоном в случае продажи Марка. Я ответил: “Честно говоря, в краткосрочной перспективе не справимся. У нас будет три центральных защитника, а с нашим графиком, если кто-то получит травму, это очень рискованно”.
Несмотря на такие волнения, команда удачно начала сезон: победила в Суперкубке Англии и выдала серию из 11 матчей без поражений во всех турнирах. После шести туров «Пэлас» даже вскарабкался в топ-3, а Гласнера признали лучшим тренером АПЛ в сентябре. Тогда же команда повторила рекордную для себя 18-матчевую серию без поражений, но вскоре все сломалось.
Тренер объявил об уходе летом, лидеры уезжают уже сейчас
Тяжелейший кризис стартовал зимой: команда не побеждает с 14 декабря — уже 11 матчей. За это время «Кристал Пэлас» вылетел из четвертьфинала Кубка Лиги от «Арсенала» и опозорился в Кубке Англии с «Максфилдом» из шестого дивизиона (1:2). В АПЛ команда Гласнера скатилась из первой десятки на 15-е место и всерьез приготовилась в борьбе за выживание — сейчас от 18-й строчки ее отделяет всего восемь баллов.
Но хуже результатов на поле — отсутствие веры в будущее этого проекта, который, кажется, загибается. В начале января капитан команды Гехи все-таки ушел — «Ман Сити» забрал его за 23 миллиона евро. Отказ футболиста продлевать контракт зарешал — руководство получило за топ-игрока хотя бы какие-то деньги.
После отъезда капитана на выход собрались и другие важные персонажи. Очень много слухов о предстоящей продаже форварда Жан-Филиппа Матета уже этой зимой. Француз — лучший бомбардир команды в этом, прошлом и позапрошлом сезонах. По данным The Athletic, лондонцы продадут его примерно за 45 миллионов евро и находятся в продвинутых переговорах с «Ноттингемом».
Летом «Пэлас» наверняка покинет ведущий полузащитник Адам Уортон — 21-летний опорник сборной Англии привлекает «МЮ» и «Челси». Различные инсайды появлялись и о других футболистах. Вдобавок сразу три игрока могут вести переговоры с другими клубами, так как их контракты истекают через полгода, — это основные полузащитники Даити Камада и Джефферсон Лерма, а также ветеран Натаниэль Кляйн.
Сам Гласнер отреагировал на текучку яростью — на пресс-конференции перед игрой с «Сандерлендом» (1:2) заявил об уходе из клуба по окончании сезона: у него тоже заканчивается контракт. Австриец напрямую раскритиковал руководство за кадровую политику — команда страдает от нехватки футболистов, продолжает их терять и практически никого не привозит на замену.
Нехватка футболистов вылилась и в проблемы с травмами — в этом одна из главных причин кризиса «Кристал Пэлас». Футболисты измотаны: кто-то вылетает, кто-то остается здоров, но находится в ужасных кондициях. Удивительно, почему руководство не усилилось перед сезоном, ведь лондонцам предстояли еще и еврокубки, куда пробились впервые в истории.
За два последних трансферных окна команда, которая должна была серьезно вооружиться, чтобы закрепиться на новом уровне, купила всего четверых: в атаку — нестабильных Йереми Пино и Бреннана Джонсона (никто из них не повторяет профиль Эзе), в защиту — флангового Борну Сосу и 19-летнего ЦЗ Жейди Канво. Непонятно, как с таким набором заменить ушедших топов.
При этом сразу восемь игроков «Кристал Пэлас» вылетало минимум на несколько недель из-за травм. Трое еще даже не выходили на поле в этом сезоне из-за проблем со здоровьем, а форвард Эдди Нкетиа выбыл до конца сезона — особенно на фоне этого возможная продажа Матета выглядит бредом.
Понятно, что до начала сезона трудно предсказать такую эпидемию, однако клуб никак не отреагировал во время зимнего трансферного окна — привез только Джонсона. При этом в АПЛ есть совсем свежий обратный пример — прошлой зимой «Тоттенхэм» в разгар похожего бедствия купил сразу четверых и еще одного игрока вернул из аренды.
«Я чувствую, что нас бросили. Я не могу использовать многих футболистов. Они делали что могли, и все это продолжается уже много недель и месяцев. У нас в распоряжении всего 12 или 13 человек, и мы не чувствуем поддержки. Впервые с сентября мы получили возможность поработать целую неделю, а за день до матча продаем нашего капитана. Я не могу этого понять. Я всегда держал рот на замке, но больше не могу, потому что должен защищать игроков.
Во второй раз в этом сезоне нам разбивают сердце за день до матча. Летом уходил Эзе, сейчас — Гехи. Что я должен говорить футболистам? Я смотрю на скамейку и не вижу возможности повлиять на игру, там просто дети. И это не только сегодня — это продолжается не одну неделю. Вот почему сегодня я просто расстроен», — выпалил Гласнер уже после игры с «Сандерлендом».
В мае «Кристал Пэлас» добыл первый значимый трофей в истории — Кубок Англии. Спустя три месяца триумф украсили победой в Суперкубке: оба раза скромная команда, спроектированная интересным тренером, обыграла монстров — «Манчестер Сити» (1:0) и «Ливерпуль» (в серии пенальти). Обидно, что классный проект не справился с новыми вызовами и ответственностью. Клуб не подготовился к сезону с четырьмя турнирами, ослабил состав продажами лидеров и никем их не заменил. Всего за несколько месяцев «Кристал Пэлас» прошел путь от исторического прайма до разрушения надежд.
Автор: Артемий Кутейников
