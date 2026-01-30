Клуб-сенсация в Англии близок к краху: уходят лидеры и даже тренер

«Я чувствую, что нас бросили. Я не могу использовать многих футболистов. Они делали что могли, и все это продолжается уже много недель и месяцев. У нас в распоряжении всего 12 или 13 человек, и мы не чувствуем поддержки. Впервые с сентября мы получили возможность поработать целую неделю, а за день до матча продаем нашего капитана. Я не могу этого понять. Я всегда держал рот на замке, но больше не могу, потому что должен защищать игроков.



Во второй раз в этом сезоне нам разбивают сердце за день до матча. Летом уходил Эзе, сейчас — Гехи. Что я должен говорить футболистам? Я смотрю на скамейку и не вижу возможности повлиять на игру, там просто дети. И это не только сегодня — это продолжается не одну неделю. Вот почему сегодня я просто расстроен», — выпалил Гласнер уже после игры с «Сандерлендом».