Экс-футболист сборной Испании отсудил пожизненную пенсию

Экс-футболист «Атлетика» отсудил пожизненную пенсию из-за полученных травм.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Бывший футболист сборной Испании и «Атлетика» из Бильбао Микель Сан-Хосе отсудил пожизненную пенсию из-за травм, полученных за спортивную карьеру, сообщает El Confidencial со ссылкой на решение Верховного суда Каталонии.

Суд подтвердил право экс-спортсмена на получение пенсии по нетрудоспособности в размере 1600 евро в месяц, сочтя доказанным, что его уход из профессионального футбола был вызван медицинскими причинами, а не добровольным решением. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Испании.

В вердикте суда подтверждены хронические травмы, которые вынудили его завершить карьеру в 2022 году. В числе признанных патологий: шейный остеоартроз, грыжи межпозвоночных дисков, фораминальный стеноз, грудная дископатия и поясничный спондилоартроз.

Сан-Хосе 36 лет. Он провел 397 матчей за «Атлетик», в которых забил 37 мячей. В его активе также семь матчей за национальную сборную.