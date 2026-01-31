Экс-футболист сборной Испании отсудил пожизненную пенсию

Суд подтвердил право экс-спортсмена на получение пенсии по нетрудоспособности в размере 1600 евро в месяц, сочтя доказанным, что его уход из профессионального футбола был вызван медицинскими причинами, а не добровольным решением. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Испании.