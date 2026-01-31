Грилиш может пропустить остаток сезона из-за травмы

Ранее в СМИ появилась информация, что у Грилиша выявлен стрессовый перелом стопы.
«Мы считаем, что Джеку, вероятно, потребуется операция. Это еще не подтверждено окончательно, но, скорее всего, это исключит его участие в играх до конца сезона», — цитирует Мойеса клубная пресс-служба.
Грилиш перешел в «Эвертон» из «Манчестер Сити» прошлым летом на правах аренды. В текущем сезоне он сыграл 22 матча за клуб, в которых забил два мяча.
Футбол, Англия, Тур 23
26.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Hill Dickinson, 51979 зрителей
Главные тренеры
Дэвид Мойес
Даниэль Фарке
Голы
Эвертон
Тьерно Барри
(Идрисса Гана Гуйе)
76′
Лидс
Джеймс Джастин
(Антон Штах)
28′
Составы команд
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
16
Виталий Миколенко
10
Илиман Ндиай
6
Джеймс Тарковски
15
Джейк О`Брайен
27
Идрисса Гана Гуйе
37
Джеймс Гарнер
2
Натан Паттерсон
71′
20
Тайлер Диблинг
7
Дуайт Макнейл
46′
32
Джарред Брантуэйт
45
Харрисон Армстронг
46′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
11
Тьерно Барри
89′
9
Бету
Лидс
26
Карл Дарлоу
5
Паскаль Стрейк
6
Джо Родон
2
Джейден Богл
24
Джеймс Джастин
4
Итан Ампаду
9
Доминик Калверт-Льюин
23
Себастьян Борнау
85′
8
Шон Лонгстафф
18
Антон Штах
54′
85′
40
Факундо Буонанотте
90′
44
Илиа Груев
56′
66′
22
Ао Танака
11
Брэнден Ааронсон
85′
19
Ноа Окафор
Статистика
Эвертон
Лидс
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
3
4
Угловые
4
4
Фолы
9
13
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти