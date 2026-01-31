Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
перерыв
Париж
0
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
14.75
X
5.63
П2
1.27
Футбол. Испания
2-й тайм
Осасуна
2
:
Вильярреал
2
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.10
П2
14.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
1
:
Эвертон
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
10.75
П2
103.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
0
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Борнмут
2
Все коэффициенты
П1
87.00
X
6.60
П2
1.05
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.36
П2
4.48
Футбол. Англия
20:30
Челси
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.84
П2
5.92
Футбол. Германия
20:30
Гамбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.94
П2
1.28
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.27
X
4.30
П2
1.73
Футбол. Франция
21:00
Лорьян
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.65
П2
4.43
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.10
П2
4.07
Футбол. Англия
23:00
Ливерпуль
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.10
П2
4.50
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
8.00
X
6.25
П2
1.33
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.00
П2
3.75
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Жирона
0
П1
X
П2

«Байер» одержал победу над «Айнтрахтом»

«Байер» на выезде победил «Айнтрахт» в матче 20-го тура чемпионата Германии — 3:1.

Источник: Reuters

У гостей голы забили Артур, Малик Тиллман и Алеиш Гарсия. У хозяев отличился Робин Кох.

Команда из Франкфурта с 70-й минуты играла вдесятером после удаления Эльеса Шкири.

«Байер» набрал 35 очков и занимает шестое место в таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» с 27 очками — на восьмой строчке.

В параллельных матчах «Хоффенхайм» дома победил «Унион» со счетом 3:1, «Вердер» на своем поле сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1).

Айнтрахт Ф
1:3
Первый тайм: 0:2
Байер
Футбол, Германия, 20-й тур
31.01.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Дойче Банк Парк
Главные тренеры
Деннис Шмитт
Каспер Юльманн
Голы
Айнтрахт Ф
Робин Кох
50′
Байер
Артур
(Алехандро Гримальдо)
26′
Малик Тилльман
(Кристиан Кофане)
33′
Алейкс Гарсия
(Эрнест Поку)
90+3′
Составы команд
Айнтрахт Ф
40
Кауан Сантос
5
Орель Аменда
3
Артур Теат
4
Робин Кох
13
Расмус Кристенсен
53′
25
Арно Калимуэндо
15
Элье Схири
69′
70′
21
Натаниэль Браун
84′
19
Жан-Маттео Баойя
16
Хуго Ларссон
57′
6
Оскар Хейлунн
20
Рицу Доан
69′
7
Ансгар Кнауфф
27
Марио Гетце
69′
29
Аюб Амаймуни-Эшгуяб
Байер
28
Янис Бласвих
4
Джарелл Куанса
12
Эдмонд Тапсоба
8
Роберт Андрих
13
Артур
20
Алехандро Гримальдо
63′
24
Алейкс Гарсия
35
Кристиан Кофане
72′
14
Патрик Шик
6
Эсекиэль Фернандес
64′
7
Йонас Хофманн
10
Малик Тилльман
82′
19
Эрнест Поку
11
Мартен Террье
64′
25
Эсекиэль Паласиос
Статистика
Айнтрахт Ф
Байер
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
11
11
Удары в створ
4
4
Угловые
8
3
Фолы
11
10
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Шредер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти