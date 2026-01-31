«Байер» одержал победу над «Айнтрахтом»

У гостей голы забили Артур, Малик Тиллман и Алеиш Гарсия. У хозяев отличился Робин Кох.
Команда из Франкфурта с 70-й минуты играла вдесятером после удаления Эльеса Шкири.
«Байер» набрал 35 очков и занимает шестое место в таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» с 27 очками — на восьмой строчке.
В параллельных матчах «Хоффенхайм» дома победил «Унион» со счетом 3:1, «Вердер» на своем поле сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1).
Футбол, Германия, 20-й тур
31.01.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Дойче Банк Парк
Главные тренеры
Деннис Шмитт
Каспер Юльманн
Голы
Айнтрахт Ф
Робин Кох
50′
Байер
Артур
(Алехандро Гримальдо)
26′
Малик Тилльман
(Кристиан Кофане)
33′
Алейкс Гарсия
(Эрнест Поку)
90+3′
Составы команд
Айнтрахт Ф
40
Кауан Сантос
5
Орель Аменда
3
Артур Теат
4
Робин Кох
13
Расмус Кристенсен
53′
25
Арно Калимуэндо
15
Элье Схири
69′
70′
21
Натаниэль Браун
84′
19
Жан-Маттео Баойя
16
Хуго Ларссон
57′
6
Оскар Хейлунн
20
Рицу Доан
69′
7
Ансгар Кнауфф
27
Марио Гетце
69′
29
Аюб Амаймуни-Эшгуяб
Байер
28
Янис Бласвих
4
Джарелл Куанса
12
Эдмонд Тапсоба
8
Роберт Андрих
13
Артур
20
Алехандро Гримальдо
63′
24
Алейкс Гарсия
35
Кристиан Кофане
72′
14
Патрик Шик
6
Эсекиэль Фернандес
64′
7
Йонас Хофманн
10
Малик Тилльман
82′
19
Эрнест Поку
11
Мартен Террье
64′
25
Эсекиэль Паласиос
Статистика
Айнтрахт Ф
Байер
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
11
11
Удары в створ
4
4
Угловые
8
3
Фолы
11
10
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Шредер
(Германия)
