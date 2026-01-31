«Арсенал» разгромил «Лидс Юнайтед» на выезде в матче АПЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «канониров».
На 27-й минуте счет в игре открыл Мартин Субименди. На 38-й минуте Карл Дарлоу забил гол в свои ворота. На 69-й минуте Виктор Дьекереш довел счет до разгромного. Габриэл Жезус установил окончательный счет на 84-й минуте.
После 23 туров «Арсенал» с 53 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Лидс» с 26 баллами на счету располагается на 16-й строчке.
Футбол, Англия, Тур 24
31.01.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Элланд Роуд
Главные тренеры
Даниэль Фарке
Микель Артета
Голы
Арсенал
Мартин Субименди
(Нони Мадуэке)
27′
Карл Дарлоу
38′
Виктор Дьекереш
(Габриел Мартинелли)
69′
Габриэл Жезус
(Мартин Эдегор)
86′
Составы команд
Лидс
26
Карл Дарлоу
5
Паскаль Стрейк
6
Джо Родон
2
Джейден Богл
3
Габриэль Гудмундссон
37′
4
Итан Ампаду
24
Джеймс Джастин
46′
8
Шон Лонгстафф
9
Доминик Калверт-Льюин
85′
10
Йоэл Пиру
44
Илиа Груев
46′
19
Ноа Окафор
18
Антон Штах
81′
29
Вильфред Ньонто
11
Брэнден Ааронсон
71′
40
Факундо Буонанотте
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
59′
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
5
Пьеро Инкапье
76′
33
Риккардо Калафьори
29
Кай Хаверц
61′
8
Мартин Эдегор
14
Виктор Дьекереш
75′
9
Габриэл Жезус
20
Нони Мадуэке
61′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
81′
10
Эберечи Эзе
Статистика
Лидс
Арсенал
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
3
14
Удары в створ
1
8
Угловые
4
12
Фолы
10
7
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти