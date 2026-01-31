«Арсенал» разгромил «Лидс Юнайтед» на выезде в матче АПЛ

На 27-й минуте счет в игре открыл Мартин Субименди. На 38-й минуте Карл Дарлоу забил гол в свои ворота. На 69-й минуте Виктор Дьекереш довел счет до разгромного. Габриэл Жезус установил окончательный счет на 84-й минуте.