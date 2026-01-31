Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
Нант
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.30
П2
4.30
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
0
:
Вест Хэм
2
Все коэффициенты
П1
7.10
X
4.90
П2
2.50
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
1
:
Бавария
1
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.80
П2
2.19
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
5.63
X
3.25
П2
1.89
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
2
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.27
X
13.00
П2
48.00
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.10
П2
4.07
Футбол. Англия
23:00
Ливерпуль
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.10
П2
4.50
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
8.00
X
6.25
П2
1.33
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.00
П2
3.75
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Жирона
0
П1
X
П2

«Арсенал» разгромил «Лидс Юнайтед» на выезде в матче АПЛ

Сегодня, 31 января, состоялся матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» в гостях сыграл против «Лидс Юнайтед».

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «канониров».

На 27-й минуте счет в игре открыл Мартин Субименди. На 38-й минуте Карл Дарлоу забил гол в свои ворота. На 69-й минуте Виктор Дьекереш довел счет до разгромного. Габриэл Жезус установил окончательный счет на 84-й минуте.

После 23 туров «Арсенал» с 53 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Лидс» с 26 баллами на счету располагается на 16-й строчке.

Лидс
0:4
Первый тайм: 0:2
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 24
31.01.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Элланд Роуд
Главные тренеры
Даниэль Фарке
Микель Артета
Голы
Арсенал
Мартин Субименди
(Нони Мадуэке)
27′
Карл Дарлоу
38′
Виктор Дьекереш
(Габриел Мартинелли)
69′
Габриэл Жезус
(Мартин Эдегор)
86′
Составы команд
Лидс
26
Карл Дарлоу
5
Паскаль Стрейк
6
Джо Родон
2
Джейден Богл
3
Габриэль Гудмундссон
37′
4
Итан Ампаду
24
Джеймс Джастин
46′
8
Шон Лонгстафф
9
Доминик Калверт-Льюин
85′
10
Йоэл Пиру
44
Илиа Груев
46′
19
Ноа Окафор
18
Антон Штах
81′
29
Вильфред Ньонто
11
Брэнден Ааронсон
71′
40
Факундо Буонанотте
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
59′
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
5
Пьеро Инкапье
76′
33
Риккардо Калафьори
29
Кай Хаверц
61′
8
Мартин Эдегор
14
Виктор Дьекереш
75′
9
Габриэл Жезус
20
Нони Мадуэке
61′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
81′
10
Эберечи Эзе
Статистика
Лидс
Арсенал
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
3
14
Удары в створ
1
8
Угловые
4
12
Фолы
10
7
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти