Болельщики попали петардой во вратаря «Кремонезе» в матче с «Интером»

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Вратарь «Кремонезе» Эмиль Аудеро пострадал из-за брошенной петарды на поле во время матча 23-го тура чемпионата Италии по футболу против «Интера».
«Кремонезе» принимает «Интер» в воскресенье. На 49-й минуте в штрафной Аудеро возле ног вратаря взорвалась петарда, голкипер упал на газон и откатился в сторону ворот.
После осмотра врачами Аудеро смог продолжить игру, которая возобновилась спустя три минуты.
Аудеро 29 лет. Он по два раза выиграл чемпионат и Кубок Италии с «Ювентусом» в сезонах-2015/16 и 2016/17, а также Серию А и Суперкубок страны с «Интером» в сезоне-2023/24.
Футбол, Италия, 23-й тур
1.02.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Stadio Giovanni Zini
Главные тренеры
Давиде Никола
Кристиан Киву
Голы
Интер
Лаутаро Мартинес
16′
Петр Зелиньски
31′
Составы команд
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
55
Франческо Фолино
6
Федерико Баскиротто
73′
24
Филиппо Терраччано
3
Джузеппе Пеццелла
7
Алессио Дзербин
10
Джейми Варди
86′
23
Федерико Чеккерини
54′
67′
30
Микаил Файе
33
Альберто Грасси
75′
22
Романо Флориани
29
Юссеф Мале
90′
11
Деннис Йонсен
90
Федерико Бонаццоли
67′
30
Милан Джурич
Интер
1
Янн Зоммер
31
Янн Биссек
95
Алессандро Бастони
25
Мануэль Аканджи
32
Федерико Димарко
7
Петр Зелиньски
11
Луис Энрике
60′
36
Маттео Дармиан
16
Давиде Фраттези
60′
22
Генрих Мхитарян
8
Петар Сучич
82′
17
Анди Диуф
94
Франческо Эспозито
60′
9
Маркус Тюрам
10
Лаутаро Мартинес
74′
14
Анж-Йоан Бонни
Статистика
Кремонезе
Интер
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
9
15
Удары в створ
3
4
Угловые
1
6
Фолы
19
14
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти