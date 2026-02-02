СМИ: арендованный «Жироной» у «Барселоны» тер Штеген получил травму

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Немецкий вратарь футбольного клуба «Жирона» Марк-Андре тер Штеген 31 января получил травму подколенного сухожилия в матче чемпионата Испании против «Овьедо» и пропустит минимум два месяца, сообщает Cadena SER.
Тер Штеген перешел в «Жирону» из «Барселоны» 21 января на правах аренды до конца сезона. Он успел провести два матча в Ла Лиге. Контракт тер Штегена с «Барселоной» действует до 2028 года.
Отмечается, что травма может привести к расторжению договора аренды. Стороны ожидают окончания медицинского обследования 33-летнего немца.
Тер Штеген перешел в «Барселону» из мёнхенгладбахской «Боруссии» летом 2014 года. Вместе с командой голкипер стал шестикратным чемпионом Испании и победителем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В качестве вратаря сборной Германии тер Штеген взял бронзу чемпионата Европы 2016 года.