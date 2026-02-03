«Рома» проиграла «Удинезе» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. «Удинезе» на своем поле обыграл «Рому» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Удине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых гол забил Юрген Эккеленкамп (49-я минута).
«Удинезе» поднялся на девятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 32 очка. «Рома» прервала серию из четырех матчей без поражений и идет на пятом месте с 43 очками.
В следующем матче чемпионата «Рома» 9 февраля примет «Кальяри», «Удинезе» днем ранее на выезде сыграет против «Лечче».
Футбол, Италия, 23-й тур
2.02.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Bluenergy Stadium
Главные тренеры
Коста Руньяич
Джанпьеро Гасперини
Голы
Удинезе
Юрген Эккеленкамп
49′
Составы команд
Удинезе
40
Мадука Окойе
28
Умар Соле
31
Томас Кристенсен
35′
19
Кингсли Эхизибуэ
33
Джордан Земура
62′
8
Йеспер Чельстрем
14
Артур Атта
13
Никола Бертола
79′
27
Кристиан Кабаселе
9
Кинан Дэвис
17′
56′
7
Идрисса Гей
70′
90′
10
Николо Дзаньоло
38
Леннон Миллер
69′
79′
6
Ойер Саррага
32
Юрген Эккеленкамп
90′
15
Вакун Иссуф Байо
Рома
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
48′
5
Эван Н`Дика
7′
43
Уэсли Винисиус
14
Дониэлл Мален
4
Брайан Кристанте
22
Марио Эрмосо
70′
87
Даниэле Гиларди
19
Зеки Челик
79′
12
Константинос Цимикас
8
Нейл Эль-Айнауи
59′
78′
61
Никколо Пизилли
18
Матиас Соуле
78′
78
Робиньо Ваз
7
Лоренцо Пеллегрини
67′
67′
20
Лоренцо Вентурино
Статистика
Удинезе
Рома
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
4
3
Угловые
4
7
Фолы
18
17
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Юан Лука Сакки
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти