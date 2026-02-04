«Милан» разгромил «Болонью» и уменьшил отставание от лидера Серии А

В составе «россонери» забитыми голами отметились Рубен Лофтус-Чик (20-я минута), Кристофер Нкунку (39) и Адриен Рабьо (48). Итоговый счет — 3:0, миланцы сократили отставание от лидирующего в Серии А «Интера» до 5 очков.