«Милан» разгромил «Болонью» и уменьшил отставание от лидера Серии А

«Милан» в гостях крупно обыграл «Болонью» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (Серии А).

Источник: Getty Images

В составе «россонери» забитыми голами отметились Рубен Лофтус-Чик (20-я минута), Кристофер Нкунку (39) и Адриен Рабьо (48). Итоговый счет — 3:0, миланцы сократили отставание от лидирующего в Серии А «Интера» до 5 очков.

После этого матча «Милан» занимает 2-е место в таблице чемпионата Италии (50 очков), а «Болонья» находится на 10-й позиции (30 баллов).

Болонья
0:3
Первый тайм: 0:0
Милан
Футбол, Италия, 23-й тур
3.02.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Ренато Далл'Ара
Главные тренеры
Винченцо Итальяно
Массимилиано Аллегри
Судейская бригада
Главный судья
Джанлука Манганьелло
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти