«Милан» разгромил «Болонью» и уменьшил отставание от лидера Серии А

В составе «россонери» забитыми голами отметились Рубен Лофтус-Чик (20-я минута), Кристофер Нкунку (39) и Адриен Рабьо (48). Итоговый счет — 3:0, миланцы сократили отставание от лидирующего в Серии А «Интера» до 5 очков.
После этого матча «Милан» занимает 2-е место в таблице чемпионата Италии (50 очков), а «Болонья» находится на 10-й позиции (30 баллов).
Футбол, Италия, 23-й тур
3.02.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Ренато Далл'Ара
Главные тренеры
Винченцо Итальяно
Массимилиано Аллегри
Судейская бригада
Главный судья
Джанлука Манганьелло
(Италия)
