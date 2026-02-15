У Саудовской Аравии нет денег на футбол. Все из-за крупного мошенничества

В 2023-м строительство почти остановилось. Вместо 20 модулей теперь к 2030-му готовили только четыре. При этом уже на всех 170 километрах предполагаемого здания вырыли котлованы и забили шесть тысяч огромных свай — большинство из них не будут использовать. Также заморозили строительство аэропорта: на тот момент к его фундаменту уже прорыли туннели, коммуникации и даже взорвали гору для взлетного поля. На одном из участков строительства снесли поселок Каял. По данным правозащитников, 15 протестовавших жителей отправили в тюрьму, а трех казнили.