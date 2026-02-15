У Саудовской Аравии нет денег на футбол. Все из-за крупного мошенничества

Прошлым летом «Ньюкасл» закупился футболистами на 278 миллионов евро. Клуб провернул рекордный в своей истории трансфер — Ник Вольтемаде из «Штутгарта» за 75 миллионов евро. Еще в «Ньюкасл» переехали Антони Эланга за 61 миллион из «Ноттингем Форест» и Йоан Висса за 57 миллионов из «Брентфорда».
Мощное усиление — заслуга новых владельцев. Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) владеет «Ньюкаслом» с 2021-го и щедро вкладывается в него. Инвестиции дали плоды — в прошлом сезоне клуб занял пятое место в АПЛ и вышел в Лигу чемпионов. Уже этой зимой клуб снова нуждался в усилении: Вольтемаде пока забил только шесть мячей с игры, а клуб опустился на десятое место в АПЛ. Но саудовцы бюджета на трансферы не выделили — Эдди Хау остался без усилений.
Параллельно разгорелся конфликт в саудовской Про-лиге. Лицо всего арабского спортивного проекта — Криштиану Роналду указал на невыполнение саудовцами обещаний. Португалец считает, что саудовцы специально игнорируют его команду. PIF финансирует сразу несколько команд в саудовском чемпионате: кроме «Аль-Насра» Роналду это «Аль-Хиляль», «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад». Пока конкуренты получают добро на трансферы, клуб Роналду остается без усиления. Плачевное положение признал даже главный тренер Жоржи Жезуш: «У нас нет свободных мест для иностранных игроков, а финансовое положение плохое».
Все эти случаи показывают — саудовцы все больше экономят на своих футбольных проектах. Нетипичное поведение для тех, кто совсем недавно активно захватывал всю спортивную сферу. В период с 2021-го по 2023-й PIF заключил 300 спонсорских соглашений в сфере спорта. Правда, в последний год финансирование всех проектов шло на спад. Представители фонда объясняют: теперь они сосредоточились на проектах внутри страны. И футбол в их перечень не входит. Приоритеты Саудовской Аравии резко изменились.
Дело в срыве одного из ключевых проектов страны. Все началось в 2017-м, когда наследный принц Мухаммед Аль Сауд утвердил «Видение Саудовской Аравии 2030». По плану за 13 лет страна превратится в туристическую, а основной доход принесут иностранные инвестиции. Для этого принц основал проект «Неом» — небоскреб длиною в 170 километров и высотой 500 метров на каждом участке. В огромном комплексе разместились бы больницы, университеты, бизнес-центры и даже стадион на 45 тысяч мест. «Неом» называли городом будущего, где улицы превращались в длинные этажи со своей инфраструктурой. Внутри не было места автомобилям — для жителей проектировали систему поездов и беспилотных капсул.
Проект предполагал и одноименный футбольный клуб. «Неом» построили на базе «Аль-Сакура» из второго дивизиона. В прошлом году он вышел в элиту и сразу получил мощное усиление. В команде появились: Амаду Коне, Марцин Булка, Натан Зезе, Лусиано Родригес и нападающий Александр Ляказетт. Сейчас клуб закрепился в высшей лиге и идет на восьмом месте.
В 2020-м началась работа над проектом: в страну съехались сотни ведущих архитекторов и инженеров. Сначала принцу назвали цену — 1,6 триллионов долларов. Строительство начали еще при незаконченном проекте здания. Все торопились, ведь принц пообещал к 2030-му ввести в эксплуатацию 20 модулей. Но в первый же год работы стоимость проекта выросла до 4,5 триллионов долларов.
Тогда же появились первые проблемы. Некоторые из ведущих инженеров в беседе с Financial Times назвали проект абсурдным. Например, разработчики системы поездов и станций в «Неоме» не оставили места для багажа потенциальных пассажиров или в одном из модулей появилось офисное здание, которое висело на тросах над землей. Несколько инженеров предупреждали: оставлять гигантский маятник внутри огромного здания — плохая идея. Никто их не послушал.
Строительство постоянно отставало от предполагаемых сроков и превышало бюджет. Саудовцы не подготовились к логистическим трудностям: в распоряжении строителей был только небольшой порт и старый аэропорт. Один из уволившихся менеджеров так прокомментировал работу проекта: «Сроки были невыполнимы. Чтобы держаться в графике, нам нужно было бы принимать новый контейнер с материалами в порту каждые восемь секунд 24 часа в сутки».
Принц о задержках в строительстве не знал: для него устраивали красивые презентации и выдавали лживые отчеты. Попытки инженеров и руководителей критиковать идеи монарха игнорировались. Например, принц жил идеей скоростной линии поездов на протяжении всего комплекса и гордился ею. Он рассчитал, что с их помощью пересечь «Неом» можно будет всего за 20 минут. Но Мухаммед просто забыл об остановках на маршруте: такому скоростному транспорту нужно большое пространство для разгона, а частые станции делают его бесполезным. Сообщить об этом принцу побоялись.
В 2023-м строительство почти остановилось. Вместо 20 модулей теперь к 2030-му готовили только четыре. При этом уже на всех 170 километрах предполагаемого здания вырыли котлованы и забили шесть тысяч огромных свай — большинство из них не будут использовать. Также заморозили строительство аэропорта: на тот момент к его фундаменту уже прорыли туннели, коммуникации и даже взорвали гору для взлетного поля. На одном из участков строительства снесли поселок Каял. По данным правозащитников, 15 протестовавших жителей отправили в тюрьму, а трех казнили.
Еще одной проблемой стала экология. «Неом» перегородил пути миграции миллионов птиц. Возникли перебои с материалами. При изначальных темпах строительство комплекса поглощало бы 60 процентов всей экологически чистой стали, произведенной на планете за год. А на 20 модулей ушел бы годовой оборот цемента такой страны, как Франция.
К осени 2025-го стало очевидно: проект близок к коллапсу. Аудиторы и менеджеры увольнялись из-за хаоса в руководстве. Постепенно даже принц осознал катастрофу со сроками. Поэтому саудовцы отказались от проведения Зимних Азиатских игр в 2029-м. Соревнования примет Казахстан, а Саудовская Аравия останется с недостроенным горнолыжным комплексом в пустыне.
Весь проект «Неома» переведен в стадию долгосрочного. Саудовская Аравия пересматривает все свои траты и подчищает статьи расходов. Пока никто не может сказать, сколько миллиардов долларов принц потратил впустую за пять лет — множество аудиторов и менеджеров просто сбежали из «Неома».
А страна тем временем готовится к футбольному чемпионату мира-2034.