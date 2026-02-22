Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
0
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.55
П2
5.10
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.60
П2
9.50
Футбол. Англия
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
7.40
X
3.25
П2
1.62
Футбол. Германия
перерыв
Санкт-Паули
0
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
3.46
X
2.39
П2
3.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
31.00
X
6.40
П2
1.20
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
2
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
14.00
П2
46.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
2
:
Лорьян
1
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.15
П2
10.00
Футбол. Германия
21:30
Хайденхайм
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.67
X
4.38
П2
1.68
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.36
П2
10.50
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.62
П2
2.96
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.00
П2
4.86
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Ренн
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Торино
0
П1
X
П2

«Барселона» разгромила «Леванте» и вернулась на первое место в Ла Лиге

«Барселона» разгромила «Леванте» и вернулась на 1-е место в чемпионате Испании.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. «Барселона» одержала разгромную победу над «Леванте» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 3:0. Отличились Марк Берналь (4-я минута), Френки де Йонг (32) и Фермин Лопес (81).

«Барселона» (61 очко) обошла мадридский «Реал» (60) и вернулась на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Леванте» (18) проиграл четвертый матч чемпионата подряд и располагается на 19-м месте.

В следующем матче чемпионата «Барселона» 28 февраля примет «Вильярреал», «Леванте» днем ранее дома сыграет с «Алавесом».

В другом матче дня «Севилья» в большинстве на выезде обыграла «Хетафе» — 1:0.

Барселона
3:0
Первый тайм: 2:0
Леванте
Футбол, Испания, 25-й тур
22.02.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Альваро дель Мораль
Голы
Барселона
Марк Берналь
(Эрик Гарсия)
4′
Френки де Йонг
(Жоау Канселу)
32′
Фермин Лопес
(Ламин Ямаль)
81′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
2
Жоау Канселу
21
Френки де Йонг
11
Рафинья
24
Эрик Гарсия
20
Дани Ольмо
66′
8
Педри
22
Марк Берналь
59′
66′
16
Фермин Лопес
9
Роберт Левандовски
66′
7
Ферран Торрес
10
Ламин Ямаль
88′
4
Рональд Араухо
18
Херард Мартин
45+3′
88′
28
Руни Барджи
Леванте
13
Мэтью Райан
23
Мануэль Санчес
4
Адриан де ла Фуэнте
3
Алан Маттурро
20
Ориоль Рей
8
Хон Оласагасти
22
Джереми Толян
89′
29
Начо Перес
26
Карим Тунде
20′
70′
21
Карл Этта Эйонг
17
Виктор Гарсия
46′
27
Пако Кортес
24
Карлос Альварес
84′
18
Икер Лосада
9
Иван Ромеро
70′
55
Тай Абед
Статистика
Барселона
Леванте
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
22
5
Удары в створ
9
2
Угловые
13
6
Фолы
12
10
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти