ПСЖ обыграл «Гавр» в чемпионате Франции, Сафонов сыграл «на ноль»

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен» в гостях со счетом 1:0 обыграл «Гавр» в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.

Мяч на 37-й минуте забил Брэдли Барколя. На 79-й минуте футболист парижан Дезире Дуэ не реализовал пенальти.

Ворота ПСЖ в матче защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Россиянин провел 12-й матч в сезоне и в 5-й раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. В чемпионате Франции у Сафонова 7 матчей (4 — «на ноль»).

ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, команда набрала 57 очков. «Гавр» идет на 13-м месте с 26 очками. В следующем туре ПСЖ 6 марта примет «Монако», «Гавр» 8 марта на выезде сыграет с «Брестом».

Гавр
0:1
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Франция, 24-й тур
28.02.2026, 23:05 (МСК UTC+3)
Stade Oceane
Главные тренеры
Дидье Дигар
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Брэдли Барколя
37′
Нереализованные пенальти
ПСЖ
Дезире Дуэ
79′
Составы команд
Гавр
99
Мори Диав
4
Готье Льорис
15
Аюми Секо
45
Исса Сумаре
26
Симон Эбоног
87′
19
Люка Гурна-Дуат
14
Рассул Ндиайе
33
Стефан Загаду
84′
8
Яссин Кехта
32
Тимоте Пембеле
31′
61′
13
Фоде Дукуре
84′
18
Янис Зуауи
61′
33
Энцо Коффи
17
Софьян Буфаль
71′
34
Кенни Кетан
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
29
Брэдли Барколя
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
27
Педро Фернандес
61′
25
Нуну Мендеш
19
Ли Кан Ин
61′
14
Дезире Дуэ
7
Хвича Кварацхелия
71′
49
Ибраим Мбай
Статистика
Гавр
ПСЖ
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
7
22
Удары в створ
1
9
Угловые
3
3
Фолы
12
10
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Марк Болленжье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
