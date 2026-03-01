Ричмонд
«Арсенал» дважды забил с угловых и обыграл «Челси» в матче АПЛ

«Арсенал» в большинстве обыграл «Челси» в матче чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Арсенал» одержал победу над «Челси» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Вильям Салиба (21-я минута) и Юрриен Тимбер (66), их одноклубник Пьеро Инкапье (45+2) отметился автоголом.

Вингер «Челси» Педру Нету получил вторую желтую карточку на 70-й минуте и был удален с поля.

«Арсенал», набрав 64 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Сити», имея матч в запасе, отстает на 5 баллов. «Челси» с 45 очками занимает шестое место.

В следующем матче «Арсенал» 4 марта сыграет в гостях с «Брайтоном», «Челси» в этот же день на выезде встретится с «Астон Виллой».

Арсенал
2:1
Первый тайм: 1:1
Челси
Футбол, Англия, Тур 28
1.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Лиам Росеньор
Голы
Арсенал
Вильям Салиба
21′
Юррьен Тимбер
66′
Челси
Пьеро Инкапье
45′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
5
Пьеро Инкапье
7
Букайо Сака
10
Эберечи Эзе
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
75′
36
Мартин Субименди
19
Леандро Троссар
55′
11
Габриел Мартинелли
14
Виктор Дьекереш
76′
16
Кристиан Нергор
41
Деклан Райс
76′
29
Кай Хаверц
Челси
1
Роберт Санчес
24
Рис Джеймс
7
Педру Нету
67′
70′
20
Жоао Педро
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
21
Йоррел Хато
65′
75′
27
Мало Гюсто
10
Коул Палмер
59′
86′
9
Лиам Делап
8
Энцо Фернандес
79′
86′
49
Алехандро Гарначо
19
Мамаду Сарр
90′
4
Тосин Адарабиойо
17
Андрей Сантос
75′
45
Ромео Лавиа
Статистика
Арсенал
Челси
Желтые карточки
1
5
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
5
3
Угловые
5
10
Фолы
11
14
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти