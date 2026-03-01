«Арсенал» дважды забил с угловых и обыграл «Челси» в матче АПЛ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Арсенал» одержал победу над «Челси» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Вильям Салиба (21-я минута) и Юрриен Тимбер (66), их одноклубник Пьеро Инкапье (45+2) отметился автоголом.
Вингер «Челси» Педру Нету получил вторую желтую карточку на 70-й минуте и был удален с поля.
«Арсенал», набрав 64 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Сити», имея матч в запасе, отстает на 5 баллов. «Челси» с 45 очками занимает шестое место.
В следующем матче «Арсенал» 4 марта сыграет в гостях с «Брайтоном», «Челси» в этот же день на выезде встретится с «Астон Виллой».
