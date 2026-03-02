Мбаппе не потребуется операция из-за травмы колена

Французские врачи подтвердили растяжение связок левого колена у нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, а также целесообразность продолжения консервативного лечения, сообщается на сайте мадридского клуба.
Представители футболиста подтвердили, что хирургическое вмешательство пока не требуется, отмечает Би-би-си.
Мбаппе беспокоит эта травма с конца прошлого года.
Футболист пропустил ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» на прошлой неделе и отправился в Париж для дополнительных обследований.
Мбаппе забил 38 голов в 33 матчах за клуб в этом сезоне.
Форвард пропустит игру с «Хетафе» в чемпионате Испании в понедельник вечером, его участие в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» 11 марта пока под вопросом.