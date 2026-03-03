Легендарный футболист «Шахтера» вернулся играть на Украину

36-летний опорный полузащитник подписал контракт с «Колосом» до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба УПЛ.
Степаненко с начала 2025 года выступал за турецкий «Эюпспор», однако в последнее время клуб перестал платить зарплату, а сам футболист получил травму.
«Была большая задолженность передо мной. Мы все делали по процедуре, по контракту. Я полностью выполнял свой контракт. Так получилось, что мне пришлось сделать операцию. И, в принципе, ждал, что они смогут найти, скажем так, решение для того, чтобы я вернулся в клуб. Но, как говорю, на письма от моего юриста они не отвечали. И получилось так, что мне нужно было разорвать контракт. 18 февраля я разорвал контракт со своей стороны», — сказал Степаненко.
Хавбек также является девятикратным обладателем Кубка Украины и семикратным победителем Суперкубка страны в составе «Шахтера». В его активе 4 гола в 87 матчах за национальную команду.