Легендарный футболист «Шахтера» вернулся играть на Украину

«Была большая задолженность передо мной. Мы все делали по процедуре, по контракту. Я полностью выполнял свой контракт. Так получилось, что мне пришлось сделать операцию. И, в принципе, ждал, что они смогут найти, скажем так, решение для того, чтобы я вернулся в клуб. Но, как говорю, на письма от моего юриста они не отвечали. И получилось так, что мне нужно было разорвать контракт. 18 февраля я разорвал контракт со своей стороны», — сказал Степаненко.