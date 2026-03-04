В одном голе от чуда. «Барселона» забила три, но в финале Кубка Испании сыграет «Атлетико»

Тогда главный тренер «Барсы» Луис Энрике утверждал, что отыграться реально. Сейчас в этом убеждал всех и Ханси Флик. Немецкий специалист после разгрома в первом кубковом полуфинале говорил вроде бы простые вещи о том, что сине-гранатовые сильнее, а забить по два гола за тайм — решаемая задача. И, как уверяли близкие к «Барсе» СМИ, Флику удалось воодушевить команду и убедить ее в верности выбранному стилю, хотя, по версии некоторых каталонских инсайдеров, игроками поднимался вопрос о тактической гибкости и частичной подстройке под соперника в матчах повышенной сложности.