В одном голе от чуда. «Барселона» забила три, но в финале Кубка Испании сыграет «Атлетико»

Кубок Испании. Полуфинал. Ответная игра
Барселона — Атлетико 3:0
Голы: Берналь, 29 (1:0), Рафинья, 45+5 с пенальти (2:0), Берналь, 72 (3:0).
Первый матч: 0:4.
Без Левандовского, но с Педри и Рафиньей
Что заставляет болельщика идти на стадион или включать трансляцию матча, когда его любимая команда оказалась в почти безнадежной ситуации? Разумеется, любовь. А еще — вера в чудо.
Девять лет назад «Барселона» уже сделала невозможное. Да еще и на высочайшем уровне — в плей-офф Лиги чемпионов. Те 6:1 в матче с «ПСЖ» после парижских 0:4 при еще не отмененном правиле выездного гола вошли в историю.
Тогда главный тренер «Барсы» Луис Энрике утверждал, что отыграться реально. Сейчас в этом убеждал всех и Ханси Флик. Немецкий специалист после разгрома в первом кубковом полуфинале говорил вроде бы простые вещи о том, что сине-гранатовые сильнее, а забить по два гола за тайм — решаемая задача. И, как уверяли близкие к «Барсе» СМИ, Флику удалось воодушевить команду и убедить ее в верности выбранному стилю, хотя, по версии некоторых каталонских инсайдеров, игроками поднимался вопрос о тактической гибкости и частичной подстройке под соперника в матчах повышенной сложности.
К ответной игре на «Камп Ноу» вернулись Педри и Рафинья — ключевые элементы прессинга. Особенно важен был Педри, так как в центре поля нельзя было рассчитывать на травмированного Френки де Йонга и удаленного в Мадриде Эрика Гарсию. Роль опорного хавбека доверили Берналю, а не провалившемуся три недели назад Касадо. А вот в атаке у хозяев не было альтернативы Феррану Торресу: Левандовски в субботней игре с «Вильярреалом» получил перелом кости с внутренней стороны глазницы.
Половина дела к перерыву
Диего Симеоне выбрал ожидаемый план на игру. «Матрасники» защищались низким блоком, сохраняя максимальную плотность между линиями. Примерно полчаса они даже не пытались прессинговать, вступая в отбор в последней трети поля. Причем к четверке защитников еще и опускался кто-то из фланговых хавбеков. Чаще это делал Джулиано Симеоне. Главным для гостей было сдержать стартовый штурм «Барсы» и не позволить ей забить быстрый гол.
Собственная активность на чужой половине поля поначалу вообще не подразумевалась. Первая полноценная вылазка удалась гостям на 27-й минуте, но насколько же опасной она получилась! Сине-гранатовых — а вместе с ними и интригу — спасло то, что Гризманн послал мяч по центру ворот. А хозяевам, которые начали с отбора Рафиньи и выстрела Фермина Лопеса в первой же атаке, вскоре пришлось перестраиваться. Травму получил Кунде, после чего направо переместился Жоау Канселу, а на левую бровку вышел Бальде.
Что до реальной остроты, то каталонцам катастрофически не хватало завершения. Феррану, который дважды не смог нормально подстроиться под мяч, для попадания в створ потребовалось три попытки. Когда же это произошло и Муссо впервые спас, случился результативный угловой. Его предпочли разыграть: Ямаль легко обвел Лукмана и от линии ворот прострелил на Берналя. Только пропустив, «Атлетико» стал чаще раскрываться. Зон для контрвыпадов хватало. Шанс забить тоже удалось найти, однако Лукман пробил головой выше, а в ответ ворвавшийся в штрафную Педри заставил Пубиля сфолить. Пенальти, образцовый удар Рафиньи — и задача на тайм была выполнена.
Араухо в атаке
Два гола к перерыву выглядели серьезной заявкой на итоговый успех, что подкреплялось любопытной статистикой. За 123-летнюю историю Кубка Испании пройти дальше после поражения с разностью в четыре мяча удавалось шести командам. В половине случаев первые 45 минут завершались со счетом 1:0, дважды результат получался аналогичным вторничному, и только «Реал» в 1947 году взял с места в карьер и обыгрывал «Бетис» 3:0.
Но, опять же, требовалось еще и не пропустить, а Бальде сразу после перерыва авантюрным дриблингом подарил шанс Альваресу. Однако Жоан Гарсия выручил, и основные события снова переместились на половину поля красно-белых. Там Ямаль разрывал свой фланг, и его пас стал бы голевым, если бы удар Канселу в броске не парировал Муссо. Аргентинский голкипер выдал шикарный отрезок, тут же остановив атаку Берналя и добивание Рафиньи. Да, бразилец бил из офсайда, но куража вратарю это точно добавило.
А спокойствия у «Атлетико», как казалось, прибавилось с выходом Молины и Серлота. В свою очередь сине-гранатовые израсходовали последний слот для замен вынужденно — вслед за Кунде травмировался Бальде. На скамейке в этот момент оставался один фланговый защитник, но каков Флик! Ханси перешел в обороне на тройку, отправив Араухо в центр нападения. У хозяев стало больше адресатов для подач в штрафную, и после навеса Канселу это сработало. Молина проспал чудом избежавшего офсайда Берналя. Интересно, кстати, как бы в такой ситуации начертили линии в РПЛ?
На чудо в виде четвертого гола с учетом добавленного арбитром времени оставалось 24 минуты. Почти вечность, однако все закончилось без какого-то эмоционального взрыва. Прострелы, навесы, один опасный удар Мартина над перекладиной — мадридцы со всем справились и выстояли.
«Барселоне» — спасибо за то, что верила и заставляла верить других. Но за кубком — первым с 2013 года — вполне заслуженно идет «Атлетико». В финале команду Симеоне ждет сильнейший в паре «Реал Сосьедад» — «Атлетик».
Автор: Андрей Кузичев