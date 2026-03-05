Гол Сака принес победу «Арсеналу» над «Брайтоном»

Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0.
Единственный гол на 9-й минуте забил Букайо Сака.
Это третья победа подряд в чемпионате для «канониров». До этого команда Микеля Артеты обыграла «Тоттенхэм» (4:1) и «Челси» (2:1).
На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 67 очками, а «Брайтон» располагается на 12-м месте, имея в своем активе 37 очков.
Футбол, Англия, Тур 29
4.03.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Фалмер Стэдиум
Главные тренеры
Фабиан Хюрцелер
Микель Артета
Голы
Арсенал
Букайо Сака
(Юррьен Тимбер)
9′
Составы команд
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
24
Ферди Кадиоглу
82′
10
Жоржиньо Рюттер
6
Ян Пол ван Хекке
21
Оливье Боскальи
80′
30
Паскаль Грос
27
Матс Виффер
77′
34
Йоэл Велтман
25
Диего Гомес
52′
77′
53
Харри Хауэлл
22
Каору Митома
46′
11
Янкуба Минте
13
Джек Хиншелвуд
69′
18
Дэнни Уэлбек
17
Карлос Балеба
78′
26
Ясин Айяри
90+4′
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
5
Пьеро Инкапье
7
Букайо Сака
10
Эберечи Эзе
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
11
Габриел Мартинелли
60′
19
Леандро Троссар
14
Виктор Дьекереш
59′
29
Кай Хаверц
3
Кристиан Москера
11′
64′
33
Риккардо Калафьори
36
Мартин Субименди
80′
16
Кристиан Нергор
Статистика
Брайтон
Арсенал
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
3
2
Угловые
4
3
Фолы
14
12
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти