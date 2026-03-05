Ричмонд
Гол Сака принес победу «Арсеналу» над «Брайтоном»

«Арсенал» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 29-го тура АПЛ.

Источник: Getty Images

Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол на 9-й минуте забил Букайо Сака.

Это третья победа подряд в чемпионате для «канониров». До этого команда Микеля Артеты обыграла «Тоттенхэм» (4:1) и «Челси» (2:1).

На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 67 очками, а «Брайтон» располагается на 12-м месте, имея в своем активе 37 очков.

Брайтон
0:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 29
4.03.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Фалмер Стэдиум
Главные тренеры
Фабиан Хюрцелер
Микель Артета
Голы
Арсенал
Букайо Сака
(Юррьен Тимбер)
9′
Составы команд
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
24
Ферди Кадиоглу
82′
10
Жоржиньо Рюттер
6
Ян Пол ван Хекке
21
Оливье Боскальи
80′
30
Паскаль Грос
27
Матс Виффер
77′
34
Йоэл Велтман
25
Диего Гомес
52′
77′
53
Харри Хауэлл
22
Каору Митома
46′
11
Янкуба Минте
13
Джек Хиншелвуд
69′
18
Дэнни Уэлбек
17
Карлос Балеба
78′
26
Ясин Айяри
90+4′
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
5
Пьеро Инкапье
7
Букайо Сака
10
Эберечи Эзе
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
11
Габриел Мартинелли
60′
19
Леандро Троссар
14
Виктор Дьекереш
59′
29
Кай Хаверц
3
Кристиан Москера
11′
64′
33
Риккардо Калафьори
36
Мартин Субименди
80′
16
Кристиан Нергор
Статистика
Брайтон
Арсенал
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
3
2
Угловые
4
3
Фолы
14
12
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
