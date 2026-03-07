Ричмонд
Владелец «Интер Майами» назвал годовую зарплату Месси

Аргентинский нападающий выступает за команду из США с лета 2023 года.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинский нападающий Лионель Месси получает в американском футбольном клубе «Интер Майами» от $70 млн до $80 млн в год. Об этом в интервью Bloomberg заявил владелец команды Хорхе Мас.

За «Интер Майами» Месси играет с лета 2023 года. Вместе с ним команда выиграла четыре трофея, включая первую в клубной истории победу в Главной футбольной лиге (MLS).

«Причина, по которой мне нужны спонсоры мирового класса, заключается в том, что футболисты стоят дорого, — сказал Мас. — Я плачу Месси, он стоит каждой копейки, но это от $70 млн до $80 млн в год».

При этом Мас не стал раскрывать подробности о структуре контракта Месси и о том, как складываются ежегодные расходы.

Месси 38 лет, с 2003 по 2021 год он выступал за испанскую «Барселону». В ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз — кубок страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ему принадлежат клубные рекорды по числу забитых мячей, голевых передач и проведенных матчей. Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, вместе с национальной командой он стал чемпионом мира (2022), победителем Финалиссимы (2022), Кубка Америки (2021, 2024), Олимпийских игр (2008) и молодежного чемпионата мира (2005).

Аргентинец рекордные 8 раз становился обладателем «Золотого мяча». После ухода из «Барселоны» он также защищал цвета французского «Пари Сен-Жермен». Нападающий является самым титулованным футболистом в истории (48 трофеев).