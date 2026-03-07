«Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Остальные семь игр 5-го раунда пройдут 7—9 марта . Действующим победителем турнира является «Кристал Пэлас», который выбыл в третьем раунде от «Маклсфилда» (1:2). «Ливерпуль» в последний раз завоевывал трофей в сезоне-2021/22.