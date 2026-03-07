«Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Встреча завершилась со счетом 3:1. Голами в составе мерсисайдцев отметились защитник Эндрю Робертсон, нападающий Мохамед Салах и полузащитник Кертис Джонс. За «волков» забил форвард Хван Хи Чхан.
Остальные семь игр 5-го раунда пройдут
«Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче ⅛ Кубка Англии.
