Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:30
Челябинск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.21
П2
3.08
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.04
П2
2.84
Футбол. Испания
16:00
Осасуна
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.58
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.80
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Монако
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Боруссия М
1
П1
X
П2

«Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

«Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче ⅛ Кубка Англии.

Источник: Getty Images

Встреча завершилась со счетом 3:1. Голами в составе мерсисайдцев отметились защитник Эндрю Робертсон, нападающий Мохамед Салах и полузащитник Кертис Джонс. За «волков» забил форвард Хван Хи Чхан.

Остальные семь игр 5-го раунда пройдут 7—9 марта. Действующим победителем турнира является «Кристал Пэлас», который выбыл в третьем раунде от «Маклсфилда» (1:2). «Ливерпуль» в последний раз завоевывал трофей в сезоне-2021/22.