Легендарный выход Головина на замену — забил «ПСЖ» спустя 24 секунды. Если бы не Сафонов, был бы разгром

Лигочемпионские стыки получились для «Монако» и «ПСЖ» неоднозначными. Вряд ли кто-то из тренеров полностью удовлетворен уровнем игры, который показали их команды. Коллектив с Лазурного берега вылетел из турнира, но, даже отыграв почти по тайму в меньшинстве (кстати, в первом круге с парижанами тоже не обошлось без удаления), в каждом из матчей показал характер и уступил по сумме двух встреч всего в один мяч.
«ПСЖ» пропустил четырежды, и это само по себе тревожный сигнал для Луиса Энрике. Да, в чемпионате удалось поправить положение и даже немного оторваться от «Ланса», только вряд ли кто-то будет спорить, что эта парижская версия мало напоминает команду образца прошлой весны.
Зато Сафонов пока продолжает удерживать место в основе. Ему, как и всей команде, нужно прибавлять в преддверии плей-офф Лиги чемпионов. Плюс не до конца восстановился и остался на скамейке Усман Дембеле, из-за отсутствия Жоау Невеша пришлось вновь выпускать в старте сыроватого Дро. Начал матч на лавке и Головин. Возможно, Себастьен Поконьоли бережет россиянина, а может, и все больше начинает доверять молодому Мамаду Кулибали. В любом случае тренеру сейчас приходится колдовать над составом, так как в лазарете находятся аж пять футболистов, включая Поля Погба и Такуми Минамино.
Но это не помешало «Монако» претворить в жизнь план на игру — предсказуемый, но эффективный. Гости поддавливали «ПСЖ» в середине поля, а затем резко откатывались и пытались найти свои шансы в контратаках. Получалось неплохо — уже к 6-й минуте команды обменялись моментами, а началось все с роскошного шанса Закарии, который не смог попасть в створ головой после подачи Кайю Энрике. Париж отвечал накатами через левый фланг, где солировал Нуну Мендеш. Он и участвовал в комбинациях (особенно красиво получилось с подключением Хакими), и разрывал один в один (создал момент для не выцелившего дальний угол Дро).
Но в целом «ПСЖ» играл явно не на свой максимум — «Монако» глубоко садился и не оставлял пространства ни для Хвичи с Дуэ, ни для игравшего «ложную девятку» Барколя. А без скорости это трио не так опасно. Более того, монегаски умудрились первыми забить! Заир-Эмери зачем-то пошел в обводку в своей штрафной, Балогун скинул на Аклиуша, и Магн мощно пробил в ближний угол — без шансов для Сафонова.
И вообще «Монако» можно ставить за тайм твердую четверку — гости здорово атаковали, а главное, оставили свои ворота в неприкосновенности. Всего во второй раз в сезоне монегаски ушли на перерыв в гостевом матче, ведя в счете. Из неприятностей только еще одна травма — спустя 18 минут после начала игры пришлось заменить Вандерсона на Тезе.
Болельщики «ПСЖ» наверняка ожидали тренерского эффекта после перерыва — казалось, Луис Энрике должен внести необходимые правки. Но в этот вечер все складывалось в пользу соперника. Даже очередная травма у «Монако» (сломался Кайю Энрике) косвенно пошла команде на пользу. Вместе с Мависса на поле вышел Головин и спустя уже 24 секунды отправил мяч в сетку. Хозяева снова небрежно сыграли у своей штрафной, Витинья коряво вынес мяч, а Александр оказался в нужное время в нужном месте. Просто замена мечты!
Через две минуты Головин мог оформлять дубль: его дальний удар шел прямо под перекладину, но на этот раз блеснул уже Сафонов, в роскошном прыжке отразивший опасность. «ПСЖ» владел инициативой и создавал моменты, только проблемы с реализацией у парижан уже стали традицией. Барколя все же нашел свой шанс, отличившись благодаря рикошету от Тезе.
Но «ПСЖ» недолго праздновал. Уже спустя минуту Сафонов сделал еще один отличный сейв после выстрела Камара. И даже это не заставило оборону гранда собраться. Еще минута — и Балогун уже при помощи подставленной ноги Пачо и потери Ли Кан Ина делает счет 3:1.
Такой поворот явно ударил по уверенности «ПСЖ», который и без того демонстрировал, пожалуй, худшую игру в этом сезоне. Дембеле и Мендеш заставили Кена потрудиться, но все же «Монако» был ближе к тому, чтобы оформить разгром. Он и случился бы, попади Адингра в девятку, а не перекладину.
Финальный свисток зафиксировал первое домашнее поражение «ПСЖ» в этом сезоне Лиги 1, у «Ланса» появляется шанс вплотную подобраться к чемпиону. Ну, а «Монако» оставляет шикарное впечатление и после серии январских неудач вскарабкивается на пятую строчку и следит за результатами конкурентов в туре.
Автор: Марк Бессонов
Луис Энрике
Себастьян Поконьоли
Брэдли Барколя
(Ашраф Хакими)
71′
Магнес Аклиуш
(Фоларин Балогун)
27′
Александр Головин
55′
Фоларин Балогун
(Магнес Аклиуш)
73′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
90+1′
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
29
Брэдли Барколя
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
74′
9
Гонсалу Рамуш
27
Педро Фернандес
60′
19
Ли Кан Ин
14
Дезире Дуэ
60′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
60′
10
Усман Дембеле
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
25
Ваут Фас
45+4′
6
Денис Закария
28
Мамаду Кулибали
15
Ламин Камара
76′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
15′
4
Йордан Тезе
12
Кайо Энрике
54′
13
Кристиан Мависса
23
Аладжи Бамба
54′
10
Александр Головин
11
Магнес Аклиуш
81′
14
Мика Биерет
9
Фоларин Балогун
71′
81′
24
Симон Адингра
Главный судья
Рюдди Бюке
(Франция)
