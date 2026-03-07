Легендарный выход Головина на замену — забил «ПСЖ» спустя 24 секунды. Если бы не Сафонов, был бы разгром

Но это не помешало «Монако» претворить в жизнь план на игру — предсказуемый, но эффективный. Гости поддавливали «ПСЖ» в середине поля, а затем резко откатывались и пытались найти свои шансы в контратаках. Получалось неплохо — уже к 6-й минуте команды обменялись моментами, а началось все с роскошного шанса Закарии, который не смог попасть в створ головой после подачи Кайю Энрике. Париж отвечал накатами через левый фланг, где солировал Нуну Мендеш. Он и участвовал в комбинациях (особенно красиво получилось с подключением Хакими), и разрывал один в один (создал момент для не выцелившего дальний угол Дро).