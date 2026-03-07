Колыванов: когда Головин завершит карьеру, он станет легендой «Монако»

«Он молодец, что сделал пять голевых действий. В Европе у нас не так много футболистов, он один из немногих, кто там на слуху. Можно ли его назвать легендой “Монако”? Когда он закончит карьеру, он станет легендой “Монако”. А пока он просто игрок клуба», — сказал Колыванов Metaratings.ru.