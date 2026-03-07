Ричмонд
Колыванов: когда Головин завершит карьеру, он станет легендой «Монако»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов оценил игру полузащитника Александра Головина за «Монако». В последних четырёх встречах за «Монако» Головин отметился пятью результативными действиями.

Источник: Metaratings.ru

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов оценил игру полузащитника Александра Головина за «Монако».

«Он молодец, что сделал пять голевых действий. В Европе у нас не так много футболистов, он один из немногих, кто там на слуху. Можно ли его назвать легендой “Монако”? Когда он закончит карьеру, он станет легендой “Монако”. А пока он просто игрок клуба», — сказал Колыванов Metaratings.ru.

В последних четырёх встречах за «Монако» Головин отметился пятью результативными действиями, игрок забил один мяч и сделал четыре голевых паса. В 25-м туре Лиги 1 футболист забил победный гол в матче с «ПСЖ» в ворота россиянина Матвея Сафонова.

Хавбек выступает за монегасков с 2018 года. В текущем сезоне Головин провёл за клуб 28 игр, забил три гола и сделал шесть результативных передач.