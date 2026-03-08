«Вольфсбург» уволил главного тренера

43-летний специалист возглавил команду в ноябре прошлого года в качестве и. о. главного тренера, а в декабре был утвержден на посту.
«Вольфсбург» идет на предпоследнем месте в таблице Бундеслиги и не побеждает с середины января.
Кроме того, «волки» расстались со спортивным директором Петером Кристиансеном.
Футбол, Германия, 25-й тур
7.03.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Фольксваген Арена
Главные тренеры
Паул Симонис
Мерлин Польцин
Голы
Вольфсбург
Кристиан Эриксен
22′
Гамбург
Лука Вушкович
33′
Жан-Люк Домпе
58′
Составы команд
Вольфсбург
1
Камиль Грабара
18
Джонас Аджети
57′
4
Константинос Кулиеракис
6
Жанюэль Белосян
5
Вини Соуза
24
Кристиан Эриксен
15
Мориц Йенц
32′
77′
27
Максимилиан Арнольд
41
Ян Бюргер
60′
10
Ловро Майер
17
Дженан Пейчинович
69′
7
Кенто Сиогаи
31
Янник Герхардт
60′
9
Мохамед Амура
19
Йеспер Линдстрем
45′
60′
11
Адам Дагим
Гамбург
1
Даниэл Ойер Фернандеш
25
Джордан Торунарига
44
Лука Вушкович
28
Миро Мухайм
6
Альбер Самби Локонга
21
Николай Ремберг
8
Даниэль Эльфадли
20′
46′
17
Вармед Омари
2
Вильям Микельбренсис
86′
16
Георгий Гочолеишвили
11
Рэнсфорд Кенигсдерффер
77′
19
Дэмион Даунс
27
Филип Отеле
67′
20
Фабиу Виейра
90+6′
7
Жан-Люк Домпе
67′
15
Юссуф Поульсен
Статистика
Вольфсбург
Гамбург
Желтые карточки
3
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
14
10
Удары в створ
4
7
Угловые
7
3
Фолы
18
6
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Флориан Экснер
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти