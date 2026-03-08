Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Лечче
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.32
X
2.98
П2
3.65
Футбол. Премьер-лига
14:30
Крылья Советов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.04
П2
2.78
Футбол. Испания
16:00
Вильярреал
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.94
П2
6.31
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.30
П2
2.80
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.79
П2
5.76
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.72
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
17:00
Рубин
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.52
X
3.70
П2
1.78
Футбол. Франция
17:00
Ланс
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.35
П2
2.67
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.54
X
3.12
П2
2.23
Футбол. Испания
18:15
Хетафе
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.90
П2
2.81
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.64
П2
4.20
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.51
П2
6.50
Футбол. Франция
19:15
Ницца
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.63
П2
2.50
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.70
П2
3.15
Футбол. Германия
19:30
Унион Б
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.27
П2
3.15
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.51
X
3.20
П2
2.00
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.13
П2
2.86
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.20
П2
2.40
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.02
П2
5.20
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.12
П2
3.80
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

«Вольфсбург» уволил главного тренера

«Вольфсбург» объявил об увольнении с поста главного тренера Даниэля Бауэра.

Источник: Getty Images

43-летний специалист возглавил команду в ноябре прошлого года в качестве и. о. главного тренера, а в декабре был утвержден на посту.

«Вольфсбург» идет на предпоследнем месте в таблице Бундеслиги и не побеждает с середины января.

Кроме того, «волки» расстались со спортивным директором Петером Кристиансеном.

Вольфсбург
1:2
Первый тайм: 1:1
Гамбург
Футбол, Германия, 25-й тур
7.03.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Фольксваген Арена
Главные тренеры
Паул Симонис
Мерлин Польцин
Голы
Вольфсбург
Кристиан Эриксен
22′
Гамбург
Лука Вушкович
33′
Жан-Люк Домпе
58′
Составы команд
Вольфсбург
1
Камиль Грабара
18
Джонас Аджети
57′
4
Константинос Кулиеракис
6
Жанюэль Белосян
5
Вини Соуза
24
Кристиан Эриксен
15
Мориц Йенц
32′
77′
27
Максимилиан Арнольд
41
Ян Бюргер
60′
10
Ловро Майер
17
Дженан Пейчинович
69′
7
Кенто Сиогаи
31
Янник Герхардт
60′
9
Мохамед Амура
19
Йеспер Линдстрем
45′
60′
11
Адам Дагим
Гамбург
1
Даниэл Ойер Фернандеш
25
Джордан Торунарига
44
Лука Вушкович
28
Миро Мухайм
6
Альбер Самби Локонга
21
Николай Ремберг
8
Даниэль Эльфадли
20′
46′
17
Вармед Омари
2
Вильям Микельбренсис
86′
16
Георгий Гочолеишвили
11
Рэнсфорд Кенигсдерффер
77′
19
Дэмион Даунс
27
Филип Отеле
67′
20
Фабиу Виейра
90+6′
7
Жан-Люк Домпе
67′
15
Юссуф Поульсен
Статистика
Вольфсбург
Гамбург
Желтые карточки
3
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
14
10
Удары в створ
4
7
Угловые
7
3
Фолы
18
6
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Флориан Экснер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти