Аутсайдер третьего дивизиона сенсационно вышел в ¼ финала Кубка Англии

Встреча в Сток-он-Трент закончилась со счетом 1:0, гол забил новозеландец Бен Уэйн.
«Сандерленд» идет на 11-м месте в чемпионате Англии.
Менеджер «Порт Вейл» Джон Брэди заявил, что «немного в шоке» от результата, отмечает AP.
Еще один клуб премьер-лиги «Фулхэм» в воскресенье проиграл середняку Чемпионшипа (второй дивизион) «Саутгемптону» со счетом 0:1 и также вылетел из турнира.
В четвертьфинал Кубка Англии ранее вышли «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси».
Главной сенсацией в текущем розыгрыше Кубка стал проигрыш обладателя трофея «Кристал Пэлас» клубу шестого дивизиона «Маклсфилд» со счетом 1:2 в 1/32 финала.