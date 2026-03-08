Как спасти команду от ВАР: во второй Бундеслиге фанаты оборвали провод, чтобы судья не посмотрел повтор

Необычные эпизоды с участием ВАР происходят не только в России. Во время матча второй Бундеслиги фанаты «Пройссена» выдернули провод, чтобы судья не смог посмотреть повтор момента с возможным пенальти в ворота их команды. Задумка болельщиков сработала, но не помогла футболистам.
Решение принимал видеоассистент
Скандал произошел в самой концовке первого тайма встречи между «Пройссеном» и «Гертой». Форвард берлинской команды Микаэль Кюзианс получил по ноге в штрафной соперника, но арбитр Феликс Бикель оставил этот контакт без внимания.
Однако во время паузы ВАР все же позвал главного пересмотреть эпизод. Как только судья подошел к монитору, тот моментально погас. На протяжении нескольких минут Бикель о чем-то переговаривался с ассистентом, а потом объявил итоговое решение.
«Мы проверили возможный фол в штрафной. Моя коллега Катрин Рафальски установила, что игрок “Пройссена” Нико Кулис явно бьет Кюизанса по голени. Поэтому окончательное решение — одиннадцатиметровый удар», — приводит Bild слова Бикеля.
44-летняя Рафалски работала на этом матче видеоассистентом. Именно она приняла решение о назначении пенальти.
По информации Bild, в отключении монитора виноваты фанаты «Пройссена»: кто-то из них просто выдернул штекер, благодаря которому экран функционировал. Еще забавнее, что в этот момент на трибунах появился баннер с надписью «Выдернуть штекер ВАР».
В итоге фанаты сыграли против своей команды, поскольку главный судья опирался только на слова ассистента, а Рафальски была уверена: нужно назначать пенальти.
Болельщики спасают команду от вылета
Одиннадцатиметровый в итоге уверенно реализовал Фабиан Резе. Так «Герта» вышла вперед. Правда, уже на первых минутах второго тайма «Пройссен» усилиями Янниса Хойера счет сравнял.
Понятно, почему фанаты «Пройссена» готовы идти на все, чтобы помочь футболистам. За девять туров до конца клуб хоть и идет на 14-м месте (из 18), но все равно находится лишь в одном очке от зоны прямого вылета. В третий по значимости дивизион отправятся две худшие команды второй Бундеслиги. Еще одна будет принимать участие в переходных матчах.
«Герте» же это не светит. Коллектив из Берлина находится на шестой строчке. Вернуться в элиту немецкого футбола тоже вряд ли получится: до зоны стыков целых восемь очков.
Максим Клементьев