Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Интер
0
П1
3.20
X
3.17
П2
2.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
0
:
Париж
0
П1
1.92
X
3.36
П2
4.50
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Алавес
П1
2.13
X
3.20
П2
4.02
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Ренн
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Как спасти команду от ВАР: во второй Бундеслиге фанаты оборвали провод, чтобы судья не посмотрел повтор

И это сработало!

Источник: Спорт-Экспресс

Необычные эпизоды с участием ВАР происходят не только в России. Во время матча второй Бундеслиги фанаты «Пройссена» выдернули провод, чтобы судья не смог посмотреть повтор момента с возможным пенальти в ворота их команды. Задумка болельщиков сработала, но не помогла футболистам.

Решение принимал видеоассистент

Скандал произошел в самой концовке первого тайма встречи между «Пройссеном» и «Гертой». Форвард берлинской команды Микаэль Кюзианс получил по ноге в штрафной соперника, но арбитр Феликс Бикель оставил этот контакт без внимания.

Однако во время паузы ВАР все же позвал главного пересмотреть эпизод. Как только судья подошел к монитору, тот моментально погас. На протяжении нескольких минут Бикель о чем-то переговаривался с ассистентом, а потом объявил итоговое решение.

«Мы проверили возможный фол в штрафной. Моя коллега Катрин Рафальски установила, что игрок “Пройссена” Нико Кулис явно бьет Кюизанса по голени. Поэтому окончательное решение — одиннадцатиметровый удар», — приводит Bild слова Бикеля.

44-летняя Рафалски работала на этом матче видеоассистентом. Именно она приняла решение о назначении пенальти.

По информации Bild, в отключении монитора виноваты фанаты «Пройссена»: кто-то из них просто выдернул штекер, благодаря которому экран функционировал. Еще забавнее, что в этот момент на трибунах появился баннер с надписью «Выдернуть штекер ВАР».

В итоге фанаты сыграли против своей команды, поскольку главный судья опирался только на слова ассистента, а Рафальски была уверена: нужно назначать пенальти.

Болельщики спасают команду от вылета

Одиннадцатиметровый в итоге уверенно реализовал Фабиан Резе. Так «Герта» вышла вперед. Правда, уже на первых минутах второго тайма «Пройссен» усилиями Янниса Хойера счет сравнял.

Развязка получилась драматичной. На 93-й минуте форвард берлинской команды Мартен Винклер убежал в контратаку и отличным ударом из-за пределов штрафной принес «Герте» победу.

Понятно, почему фанаты «Пройссена» готовы идти на все, чтобы помочь футболистам. За девять туров до конца клуб хоть и идет на 14-м месте (из 18), но все равно находится лишь в одном очке от зоны прямого вылета. В третий по значимости дивизион отправятся две худшие команды второй Бундеслиги. Еще одна будет принимать участие в переходных матчах.

«Герте» же это не светит. Коллектив из Берлина находится на шестой строчке. Вернуться в элиту немецкого футбола тоже вряд ли получится: до зоны стыков целых восемь очков.

Максим Клементьев