Как спасти команду от ВАР: во второй Бундеслиге фанаты оборвали провод, чтобы судья не посмотрел повтор

Понятно, почему фанаты «Пройссена» готовы идти на все, чтобы помочь футболистам. За девять туров до конца клуб хоть и идет на 14-м месте (из 18), но все равно находится лишь в одном очке от зоны прямого вылета. В третий по значимости дивизион отправятся две худшие команды второй Бундеслиги. Еще одна будет принимать участие в переходных матчах.