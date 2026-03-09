Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:00
Ротор
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.95
П2
2.50
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Алавес
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Ренн
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2

Моуринью объяснил свое удаление в матче с «Порту»: «Меня назвали предателем 50 раз»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью пожаловался на оскорбления со стороны тренерского штаба «Порту» после ничьей в матче Примейры (2:2).

Источник: Getty Images

Моуринью удалили в этой игре в самой концовке матча — сразу после того, как его команда сравняла счет на 89-й минуте.

«Что касается удаления — тут два нюанса. Судья говорит, что выгнал меня, потому что я пнул мяч в сторону скамейки “Порту”. Это абсолютная ложь. Не знаю, сколько раз это было — три, четыре или пять, — но я много раз так делал на “Да Луж”: мы забиваем гол, а я отправляю мяч на трибуны. Это такой способ отпраздновать и подарить мяч какому-нибудь счастливчику из болельщиков. Знаю, технически я не мастер, но целился я на трибуну.

Второй момент по удалению: человек со скамейки «Порту», которого тоже удалили, в туннеле раз 50 крикнул мне «предатель». Мне бы хотелось, чтобы он объяснил: предатель чего? Я был в «Порту» и отдал этому клубу душу. Я уходил в «Челси», в «Интер», в «Реал», в «Фенербахче» — я объехал весь мир и везде каждый божий день отдавал свою жизнь и душу делу. Это называется профессионализм.

Меня удалили несправедливо. Четвертый судья отвратительно отработал весь матч и продолжил в том же духе, когда наговорил про меня главному", — цитирует Моуринью Record.

Отметим, что провоцирующим Моуринью членом тренерского штаба «Порту» был Лучо Гонсалес — известный в прошлом игрок «Порту» и «Марселя».

Моуринью возглавлял «Порту» с января 2002 по июнь 2004 года. Он выиграл вместе с клубом Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии.