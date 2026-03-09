Моуринью объяснил свое удаление в матче с «Порту»: «Меня назвали предателем 50 раз»

«Что касается удаления — тут два нюанса. Судья говорит, что выгнал меня, потому что я пнул мяч в сторону скамейки “Порту”. Это абсолютная ложь. Не знаю, сколько раз это было — три, четыре или пять, — но я много раз так делал на “Да Луж”: мы забиваем гол, а я отправляю мяч на трибуны. Это такой способ отпраздновать и подарить мяч какому-нибудь счастливчику из болельщиков. Знаю, технически я не мастер, но целился я на трибуну.