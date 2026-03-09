Моуринью объяснил свое удаление в матче с «Порту»: «Меня назвали предателем 50 раз»

Моуринью удалили в этой игре в самой концовке матча — сразу после того, как его команда сравняла счет на 89-й минуте.
«Что касается удаления — тут два нюанса. Судья говорит, что выгнал меня, потому что я пнул мяч в сторону скамейки “Порту”. Это абсолютная ложь. Не знаю, сколько раз это было — три, четыре или пять, — но я много раз так делал на “Да Луж”: мы забиваем гол, а я отправляю мяч на трибуны. Это такой способ отпраздновать и подарить мяч какому-нибудь счастливчику из болельщиков. Знаю, технически я не мастер, но целился я на трибуну.
Второй момент по удалению: человек со скамейки «Порту», которого тоже удалили, в туннеле раз 50 крикнул мне «предатель». Мне бы хотелось, чтобы он объяснил: предатель чего? Я был в «Порту» и отдал этому клубу душу. Я уходил в «Челси», в «Интер», в «Реал», в «Фенербахче» — я объехал весь мир и везде каждый божий день отдавал свою жизнь и душу делу. Это называется профессионализм.
Меня удалили несправедливо. Четвертый судья отвратительно отработал весь матч и продолжил в том же духе, когда наговорил про меня главному", — цитирует Моуринью Record.
Отметим, что провоцирующим Моуринью членом тренерского штаба «Порту» был Лучо Гонсалес — известный в прошлом игрок «Порту» и «Марселя».
Моуринью возглавлял «Порту» с января 2002 по июнь 2004 года. Он выиграл вместе с клубом Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии.